El Gobierno de Canadá confirmó que el avión de Ucrania con 176 pasajeros fue derribado por Irán

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, responsabilizó hoy al régimen iraní por la caída del avión Boeing 737-800 de la aerolínea Ukraine International en la que murieron 176 personas. Luego de esta confirmación, trascendió un video que mostraría el exacto momento en que un misil choca contra la nave, que segundos después finalmente se precipita.

En una conferencia de prensa, Trudeau anunció este jueves por la tarde que varias fuentes de inteligencia, incluidos los servicios canadienses, dan por sentado que el avión fue "derribado por un misil tierra-aire iraní".

“Tenemos inteligencia de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní de superficie a aire”, dijo, aunque aclaró que el hecho pudo "haber sido accidental”.

El primer ministro canadiense insistió en que estos últimos descubrimientos "refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este asunto", ya que los canadienses merecen saber la verdad. De este modo, el gobierno de Canadá solicitó a Irán que autorice el acceso de sus funcionarios a ese país para que puedan brindar servicios consulares y profundizar sus investigaciones.

Del mismo modo, el mandatario también indicó que se comunicó con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien siempre sostuvo que Irán era el responsable, para expresarle su preocupación y condolencias por la catástrofe aérea.

Luego de esta rueda de prensa en Ottawa, se hizo público un video en el que supuestamente se muestra el momento justo en el que un misil impacta de lleno contra el avión. En base a las imágenes, se puede ver que el choque causa una explosión y que segundos después se escucha un fuerte ruido que parece ser resultado de la caída de la aeronave.

🔴 AHORA | Se reveló un video donde un misil parece impactar a un avión sobre Parand, cerca del Aeropuerto de Teherán, Irán, el área donde el avión ucraniano dejó de transmitir su señal antes de estrellarse el pasado miércoles. El mismo fue verificado por el @nytimes. ✈️🇺🇦🇮🇷📽️👇🏻 pic.twitter.com/IF07StqWbo — Popular (@populardiario) January 9, 2020

Según indicó el diario The New York Times, que confirmó la veracidad del video, el avión no explotó en el momento sino que intentó volver al aeropuerto, pero se precipitó poco después.

La caída del Boeing 737-800 de la aerolínea Ukraine International ocurrió pocas horas después del bombardeo de Irán contra dos bases militares en Irak que alojan a tropas estadounidenses, y al tratarse de un avión ucraniano, se han generado especulaciones de que podría haber sido parte de un ataque iraní.

El avión con destino a Kiev salió el miércoles 8 de enero del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeiní, en Teherán, y minutos después del despegue se precipitó contra suelo, lo que provocó la muerte de 176 pasajeros, entre ellos 63 canadienses, 82 iraníes, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.

Aunque inicialmente las autoridades ucranianas dijeron que el accidente había sido fruto del fallo de uno de los motores de la aeronave, finalmente el gobierno posteriormente eliminó esa declaración y pidió cautela.