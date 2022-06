El jurado resolvió que ambos difamaron: Amber Heard y Johnny Depp deberán pagar millones

Finalmente, los siete miembros del jurado popular concluyeron que Amber Heard difamó a su ex marido, Johnny Depp, a partir del polémico artículo que escribió para el The Washington Post en donde se presentaba como víctima de maltrato. Si bien se estableció que el actor también difamó a la actriz, el jurado concordó que solamente lo hizo en una de las tres afirmaciones que se juzgaban.

La lectura del fallo se demoró porque el jurado había rellenado mal el formulario para la sentencia. Por esta razón, la jueza Penny Azcarate sostuvo que si consideraban que hubo difamación debían fijar la cuantía de la indemnización. Es decir, el jurado confirmó que existió difamación, aunque no aclaró de quién. Al final, fue de los dos en mayor o menor grado. Claro está, la peor parte de la llevó Heard, quien deberá pagarle 15 millones de dólares.

Mientras que el ex Piratas del Caribe deberá abonarle a ella tan solo dos millones de dólares. Por el lado de Depp, consideró difamatorias estas tres frases de su ex pareja: "”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”; "Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan” y "Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”. El jurado no lo dudó, le dio la derecha al actor y concordó con él.

Por el lado de Heard, la afirmación de Depp -que en realidad fue del que era su abogado, Adam Waldman- que considera que la denigró fue: ”Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911", hecha al The Daily Mail el 27 de abril de 2020.

El juicio se extendió a lo largo de un mes y medio en el juzgado de Fairfax (localidad de Virginia), lugar donde tiene sus oficiales el The Washington Post, medio que publicó el descargo de la actriz. El jurado comenzó sus deliberaciones el pasado viernes sobre la demanda que presentó Depp: pidió 50 millones de dólares de indemnización. Por su parte, Amber Heard contraatacó y presentó otra demanda en la que reclamaba 100 millones de dólares a su ex. A lo largo del juicio se analizó una serie de afirmaciones, tres de Amber Heard que Johnny Depp consideraba difamatorias y tres de un ex abogado de Depp. Ambos consideraban estas frases como difamatorias.

Las polémicas frases de Amber Heard analizadas en el juicio

”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

Las frases hechas por Adam Waldman, abogado de Johnny Depp, adjudicadas al actor al consideras que las hacía en su representación

“Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp”. (The Daily Mail, 8 de abril de 2020).

“Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″.

“Hemos llegado al principio del fin del bulo de abusos lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

De esta manera, las siete personas que integraron el jurado popular en el tribunal de Fairfax deliberaron por casi 13 horas y resolvieron que Heard deberá indemnizar a Depp con 15 millones de dólares: 10 de esos millones en concepto de daños compensatorios y los 5 restantes por daños punitivos, los cuales la jueza redujo a $350 mil dólares de acuerdo con el tope legal del estado. Mientras que el actor deberá pagarle 2 millones de dólares a ella porque también difamó a su ex cuando se defendió de los cargos en su contra. Durante el juicio, la actriz sostuvo que Depp abusó de ella. De hecho, sostuvo que la agredió sexualmente con una botella de licor en un ataque de ira.

En ese sentido, la protagonista de Aquaman no buscó de ninguna manera que su relato sea utilizado posteriormente para degradarla en otros ámbitos. “La gente me quiere matar y me lo dice todos los días”, indicó y sobre el supuesto abuso que habría sufrido en manos del actor, agregó: “Solo recuerdo haber pensado ‘por favor, Dios, por favor, que (la botella) no esté rota’. Cuando lo miré a los ojos no era él. Nunca tuve tanto miedo en mi vida”. Claro está, Depp negó haber cometido cualquier abuso físico o sexual. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, sostuvo y reveló que ella lo golpeó en múltiples ocasiones.

En su alegato final, los abogados del actor afirmaron que “abusadora” en la pareja fue Heard y no Depp. “Se escucharon audios tras audios y ella fue la que abusó de él”, puntualizó uno de los letrados. Mientras que Camille Vasquez, su otra representante, sentenció “Les pedimos que devuelvan al señor Depp su vida, que digan al mundo que el señor Depp no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que le hagan responsable de sus mentiras”. Los abogados de Heard, por su parte, apelaron a la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Su argumento fue que incluso aunque el jurado considerara que el relato de agresiones sexuales, de violación y de maltrato físico no era real, bastaría un abuso psicológico o financiero para dar por ganadora a Heard por su derecho a la libertad de expresión.