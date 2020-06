El peor momento en Chile: 118.000 contagiados, 4.000 casos diarios

La pandemia de coronavirus está en un pico durísimo en Chile: el país vecino registró en las últimas 24 horas nada menos que 4.000 casos de infectados de coronavirus. Más de 80 muertos diarios y una gran crisis sanitaria reflejan el pésimo momento: el Ministerio de Salud reconoció que las camas de terapia intensiva están cubiertas en un 98% en la Región Metropolitana. De acuerdo con el parte más reciente, el total de casos hasta ahora es de 118.292, entre los cuales hay 4664 infectados. Entre ellos, 4.172 tuvieron síntomas y 492 fueron asintomáticos. Hasta el momento hay 1.356 muertos: 81 de ellos en el último día. El foco de la pandemia es Santiago. Falta de todo, pero lo que más falta son camas de cuidados intensivos y respiradores.

Chile vive desde el 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe por 90 días, decretado por el Gobierno para enfrentar la pandemia.

“Los pacientes llegan y llegan, pero no hay cómo sacarlos”, explican funcionarios. Los hospitales transitorios también están abarrotados: para cumplir con los protocolos lógicos, algunos pacientes asintomáticos ocupan camas y otros quedan en lista de espera. Las autoridades de cada centro de salud están eligiendo a quién atienden y a quién no.

Grandes hospitales como el Hospital de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo (en Las Condes), no tienen espacio para atender a los pacientes leves. En el Hospital San José, en el barrio de Independencia, un paciente de 80 años fue hospitalizado con problemas respiratorios y no llegó a ser tratado: "lo tuvieron cuatro días en las carpas, el médico dijo que no era prioridad para un respirador", denunció su hija, Maritza Guevara. El paciente falleció.

Otra paciente estuvo 20 días hospitalizada. Le dijeron a su yerno, Anthony Big, que estaba mejorando y no requería respirador. La paciente falleció.Según datos oficiales, hay en este momento en Chile 1.496 pacientes en terapia intensiva. De ellos, 1.261 están conectados a respiradores.Y entre los conectados a respiradores, 354 están graves. Sin embargo, según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (SoChiMi), la cuarentena no se cumple y la movilidad se redujo apenas el 30 por ciento.