Elmo es un desastre: lo detienen por tocarle la cola a una menor y ya había ido preso por antisemita

Elmo está tirando su prestigio por la borda. O por lo menos, eso es lo que hace el personaje que lo encarna en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Lo detuvieron por haberle tocado la cola el sábado pasado a una chica de 14 años, una desagradable conducta que no es compatible ni con el personaje que encarna ni con el nombre del actor: Inocente Andrade-Pacheco. Elmo-Inocente (no inocente) tuvo que pagar una fianza de 7500 dólares para no ir preso, más allá de que el proceso judicial en su contra continúa. Inocente tiene 54 años, vive en Nueva Jersey, es casado y con hijos, y quedó en libertad debido a que no registra antecedentes penales.

Inocente no es el primer Elmo que gana triste fama en la ciudad de de Nueva York. En 2012, otro Elmo mancilló el nombre del personaje de Plaza Sésamo: en aquella ocasión, con diatribas antisemitas. Aquel Elmo recomendaba a los gritos la lectura del infausto libro "El judío internacional", de Henry Ford, y advertía: "Si usted inicia un negocio en esta ciudad, los judíos lo acosarán". Aquel Elmo se llamaba Dan Sandler y fue el primer indicio de fallas en el preocupacional de la ART de Plaza Sesamo.

La detención del Elmo antisemita

En Plaza Sesamo, Elmo surgió en 1985 y fue interpretado hasta el año 2012 por el actor Kevin Clash. Desde 2012, Clash fue reemplazado por Ryan Dillon, quien desempeña el papel hasta hoy.