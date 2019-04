Avenger: Endgame logró calmar la ansiedad de los fanáticos de las películas de los superhéroes creados en su mayoría por Stan Lee, los cuales emocionados llenaron las salas de cine de todo el mundo para ver el desenlace de las primeras 22 películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sí, la saga de Thanos como villano llegó a su fin con este último film de Disney.

Si alguien quiere ver todas las películas del MCU completas, tendrá que invertir poco más de 40 horas de su tiempo para estar al día. Además, según Disney, Avengers: Endgame ya tiene en su poder el récord de mejor debut en taquilla, con la friolera de 1209 millones de dólares.

Esta cifra la convierte en la primera película en superar la barrera de los 1000 millones durante su primer fin de semana, y la octava película de Marvel en alcanzar esa suma. Solo en Estados Unidos, el sitio especializado Box Office Mojo estima que logró 350 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en el primer estreno que llega a tal cifra.

También está batiendo récords en todo el mundo, como en China, donde la película ganó 330 millones este último fin de semana, colocándola como la cuarta película extranjera más popular jamás estrenada en dicho país, y eso solo en tan solo a cinco días de su estreno.

Pero para la alegría de los fanáticos, el Universo Cinematográfico de Marvel no finalizará con este último mega estreno, ya que dentro de poco se estrenará Spider-Man: Far From Home que le pondrá punto final a la “Fase 3” de películas para dar comienzo con la “Fase 4”.

Sí, como adelantaron desde Disney, ya está en proceso lo que será las siguientes entregas del UCM para la felicidad de los fans. La primera en llegar, tras el estreno de la nueva película del Hombre Araña, sería un film dedicado a la agente Natasha Romanoff.

Desde su aparición en Iron Man 2 en 2010, Scarlett Johansson, interpretando a Black Widow, es la única o una de las pocas en no tener su propia película. Sin embargo, la trama todavía no fue revelada y no es seguro que sea la misma actriz quien encarne a este personaje. La dirección de lo que será la primera película de la Fase 4 está a cargo de Cate Shotland.

Otro film tratará de la llegada de seres súper poderosos que no son muy conocidos para quienes no leyeron los comics: “The Eternals”, un grupo de personajes que, a grandes rasgos, también buscan defender la Tierra, será otra de las apuestas de Marvel. Se trata de una raza alterna de humanos que desarrolló habilidades sorprendentes, incluso “comparables a las de un dios”.

La última serie de Marvel Studios, creada por el estadounidense Scott Buck para la ABC, es Inhumans, la adaptación de los personajes de cómic creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1965, una subespecie humana genéticamente superior. La serie no logró gran popularidad, por lo que la apuesta de Disney sería darle una oportunidad en la pantalla grande.

Luego llegará un film esperado por todos, la segunda parte del hechicero supremo: Doctor Strange, Baron Mordo, la cual continuará con la historia de la primera parte. También tendrá la adaptación al cine los cómics de “Shang-Chi, el Maestro del Kung-Fu”, Nova –otro superhéroe y miembro de la fuerza policial intergaláctica- y Power Pack.

Estos últimos son un equipo ficticio de superhéroes formado por cuatro hermanos pequeños que aparecen en los cómics, aunque nunca fueron “canon” de las grandes historias de Marvel. Por último, pero no menos importantes, relanzarán sagas de pésimo nivel en manos de 20th Century Fox, como Los 4 fantásticos y Silver Surfer, y traerán las secuelas de otras franquicias de mucho éxito.

De esta manera, Disney y Marvel le pondrán punto final a la “fase 4” con películas de la talla de Black Panther 2; Guardianes de la Galaxia Volumen 3; Ant-Man 3; Capitana Marvel 2; Spider-Man, Secret Wars y Dark avengers. ¿Cuál de todas esperas con mayor ansia?