“En ninguna excursión llegaron al Titanic”: afirman que el submarino que implosionó era “una estafa”

La noticia sacudió al mundo. Después de cinco días sin noticias, la empresa OceanGate confirmó en la tarde del jueves los cinco pasajeros del sumergible Titan habián muerto. En su comunicado, afirmaron: “Lamentablemente se han perdido”. El submarino implosionó tras una falla en su estructura.

La Guardia Costera estadounidense informó que un vehículo teledirigido había descubierto una serie de restos en la zona de búsqueda próxima al Titanic. Expertos dentro del comando unificado estaban evaluando la información, dijo la Guardia Costera. "Hay un campo de escombros", confirmaron.

Hasta ese momento, lo que se sabía era que las comunicaciones con Titán se perdieron el domingo dos horas después del comienzo de una inmersión los restos del Titanic, a casi 4.000 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la isla canadiense de Terranova, en el Atlántico Norte.

En la excursión viajaban el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions, la compañía que opera el sumergible. Habían pagado 250 mil dólares para viajar en el sumergible.

La Guardia Costera de Estados Unidos afirmó que los pasajeros “probablemente murieron rápidamente, sin asfixia ni sufrimiento”. Y continuaron: “Los restos hallados en el Océano Atlántico son compatibles con la perdida catastrófica del sumergible Titán. En ese sentido, el contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera estadounidense declaró: "Los restos son compatibles con una implosión catastrófica de la nave. Vamos a seguir buscando pero no tenemos una respuesta".

Pero ahora, una denuncia sacude al mundo. Y surge desde Argentina. El ingeniero naval Jorge Bojanic afirmó en una entrevista: “Después de muchas informaciones que se han publicado, ahora la prensa europea y de Estados Unidos ha divulgado información confidencial, esto se trató de una gran estafa. Una gran estafa. Ellos hacían como que se iba a ver al Titanic, pero no hay ninguna confirmación de que hayan superado jamás los 1500 metros de inmersión”.

Y continuó en diálogo con C5N: “Las razones sobre esto son simples: Estados Unidos nunca dejó que saliera de sus costas. Fijense que el Titanic está más cerca de New York y de Boston que de Canadá. En cambio Canadá lo dejaba salir a navegar desde sus costas. Segundo, uno de los miembros de la empresa, una especie de supervisor técnico, fue echado porque sabía que la ventanilla, que se vio en todos lados, y estaba ubicado en la proa, no tenía la certificación del fabricante para soportar presiones mayores a los 1300 metros de profundidad”.

En ese punto, Bojanic explicó: “Si supuestamente descendían 3800 metros para ver a los restos del Titanic, necesitaban tener otra ventanilla. Cuando se puso en discusión con el CEO de la empresa, lo echaron. Después de los tres viajes que se tiene certificado que se hicieron, porque hay mucha mentira, la única prueba que hay es un video en YouTube, que está online, que hacen aparecer como que hay dos o tres personas al lado de una ventanilla, y cuando uno va a filmarse, uno se corre pero nunca se ve para afuera. En ese video se van a dar cuenta que ese video no es real, es trucho”.

Y finalizó: “En una foto de un robot que hace grabaciones en el Titanic y se ve de otra manera. Pero lo cierto es que nunca llegaban al Titanic. No hay ninguna fotografía del submarino al lado de las ruinas. Esto es una gran estafa. Fue una misión suicida. Lo que ocurre es que llevaron a dos recontra multimillonarios. Nunca llegaron. Siempre decían que iban a llegar y no lo hacían. No hay una foto que compruebe la cercanía de este navío a las ruinas. No hay nada. Siempre decían que tenían problemas. A los que subían, les decían que iban a llegar, estaban un montón de horas y no llegaban a ningún lado por un problema u otro. O se quedaban sin energía, o batería o tenían que abortar. Fue una estafa”.