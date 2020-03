Escándalo en España: el rey Juan Carlos I donó 70 millones de euros a dos de sus amantes

Juan Carlos I, rey emérito de España, se volvió el centro de un enorme escándalo al revelarse que le donó 70 millones de euros a dos de sus amantes: Marta Gayá y Corinna Larsen, según el medio Okdiario.

La primera parte de las explosivas revelaciones tuvieron lugar la semana pasada, cuando se publicó que el monarca le transfirió 65 millones a Larsen en 2012, en una operación realizada a través de una offshore panameña.

El dinero, a su vez, provenía de una cuenta suiza en el banco Mirabaud y había sido recibido por Juan Carlos de parte del rey de Arabia.

El abogado de Larsen, Robin Rathmell, señaló al diario El País que su clienta recibió "un regalo no solicitado del Rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado".

"Había pasado varios años de mala salud durante los cuales nuestra cliente lo cuidó. La donación se documentó como un regalo y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida sobre los fondos", aseguró.

Larsen anunció la semana pasada que denunciará en Londres al rey Juan Carlos, con quien presuntamente mantuvo una relación extramatrimonial, por amenazas para que no revele "secretos de Estado".

Un vocero de la empresaria alemana señaló que sufre una campaña de acoso desde 2012 , cuando salió a luz su relación al conocerse el viaje que realizaron juntos a Botswana.

"Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales", declaró a The Daily Mail .

Más "donaciones"

Desde la misma cuenta suiza, mientras tanto, Juan Carlos también le transfirió dos millones de euros a Marta Gayá en dos operaciones ordenadas por Dante Canónica, señalado como testaferro.

Ambos habrían mantenido un romance entre 1990 y 2004, año en el que el monarca comenzó su relación con Larsen. Las donaciones darían a entender que ambos se reencontraron luego de la ruptura entre el rey y Corinna.

La justicia suiza ha abierto una investigación en relación a las donaciones, ya que sospecha que podrían tener que ver con pagos de coimas en relación a la construcción del tren de alta velocidad (AVE) a La Meca.

El monarca confesó a un amigo, Josep Cusí, en una conversación interceptada por los servicios españoles en 1990, su amor por Gayá diciendo que "nunca he sido tan feliz" y refiriéndose a ella como "my girlf" ("mi novia").