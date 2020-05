Espeluznante denuncia de una enfermera de Nueva York: "Asesinan a pacientes con coronavirus"

El impacto del coronavirus en Estados Unidos sigue siendo grave. Hace dos días, superó los 70.000 muertos por la enfermedad, luego de que Nueva York sumara 1.700 adultos mayores que no había contabilizado y su gobernador, Andrew Cuomo, advirtiera sobre "el costo humano" de reabrir la economía demasiado rápido, tal y como impulsa el presidente Donald Trump.

En ese sentido, una enfermera estadounidense, muy angustiada y sin fuerzas, decidió grabarse y publicar en las redes sociales una desesperada denuncia en referencia al estado de los contagios en La Gran Manzana, que por sí sola tiene más casos de coronavirus que cualquier país del mundo registrando más de 330 mil Confirmados y más de 25 mil muertes.

Al comienzo del video, la enfermera asegura que “no sabe qué hacer” con la situación que enfrenta diariamente. “Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas”, denuncia, angustiada.

La profesional de la salud, identificada como Nicole Sirotek, trabajó hasta hace pocos días en el hospital Elmhurst, de Queens, una de las zonas más afectadas de la metrópoli. “Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper su esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, señaló en el video de 24 minutos.

Y sumó: “Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda esta gente. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad, Nadie me escucha”.

Sirotek decidió trasladarse a Nueva York desde Nevada para ayudar ante la crisis: “A nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’. Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie te defienda".

En esa línea, no dudó en comparar la actual situación de Nueva York con el nazismo. “Es como si estuviéramos en la Alemania Nazi, y ellos llevaran a los judíos para ponerlos en una cámara de gas, yo soy el que dice ‘oye, esto no es bueno’. No deberíamos hacer esto”, detalló.

En esa línea, explicó que no encontró mejor manera de dar a conocer esta situación que grabar y publicar este video, y criticó: “Entonces todos me dicen, ‘aguanta, estás haciendo un gran trabajo. No puedes salvar a todo el mundo. Eres increíble. Eres una gran enfermera’”.

Eso, según explicó, es lo que más le molesta. “Sé que voy allí y le doy el 500% todos los días. Sé que no estoy siendo negligente. Vale, lo sé. Lo que necesito es que alguien me ayude a salvar a esta gente de ser asesinada. De una negligencia grave y una completa mala gestión médica. Y nadie me está escuchando”, reclamó, convirtiendo en viral su denuncia.