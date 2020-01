Estados Unidos asesinó al general de Irán Qassem Soleimani: cómo es el drone que hizo el ataque

Un sofisticado drone operado por las fuerzas estadounidenses asesinó este viernes al máximo comandante de seguridad e inteligencia de Irán, el general Qassem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, en un ataque autorizado por el presidente Donald Trump.

Soleimani, de 62 años, era el principal estratega de las operaciones militares iraníes en Oriente Medio y estaba al mando de las Fuerzas de elite de Al Quds. El general fue atacado junto a otros funcionarios dentro del aeropuerto de Bagdad cuando salían en dos autos.

Luego de bajar del avión que venía desde Líbano, todos fueron sorprendidos por un drone manejado por las fuerzas aéreas de Estados Unidos, el cual tenía como principal objetivo ejecutar a Soleimani. Junto a él, estaban el general de brigada Hossein Pourjafari, el coronel Shahroud Mozafarinia, el mayor Hadi Taremi, el capitán Vahid Zamanian y otros cinco miembros de la red paramilitar pro iraní Hashed al-Shaabi.

El incidente ocurrió en la mañana del viernes cerca de la terminal de carga, y un alto funcionario de seguridad iraquí reveló que el comandante de seguridad de Irán quedó destrozado y que debió ser reconocido por un anillo que llevaba en su mano.

El drone MQ-9 Reaper, de acuerdo a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, es un avión armado, de misiones múltiples, altitud media y resistencia larga, que está diseñado principalmente para ataques ofensivos.

"Dado su considerable tiempo de espera, sensores de amplio rango, conjunto de comunicaciones multimodo y armas de precisión, proporciona una capacidad única para realizar ataques, coordinación y reconocimiento contra objetivos de alto valor, fugaces y sensibles al tiempo", indicaron.

El Reaper, que entró en funcionamiento en 2007, e s operado de forma remota por un piloto y un operador de sensores y cuesta 64 millones de dólares por unidad, ya que incluye cuatro piezas.

Según la Fuerzas Aéreas, e l MQ-9 Reaper también puede realizar labores de vigilancia, ayudar en misiones de búsqueda y rescate y permitir que las fuerzas estadounidenses “realicen operaciones de guerra irregulares”. Su eficacia es enorme, ya que tiene un tamaño de 20 metros y una velocidad de crucero de aproximadamente 370km/h, mientras que además cuenta con una autonomía de 27 horas de vuelo.

Este avión es más grande y robusto que su predecesor, el MQ-1 Predator, y es capaz de aniquilar objetivos con misiles Hellfire AGM-114 u otras municiones.

El enfrentamiento entre Washington y Teherán, que se agravó ahora con el asesinato de Soleimani, desencadenó una crisis tras otra desde que el presidente Donald Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear de 2015 e imponer paralizantes sanciones económicas.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....

Tras el asesinato del comandante, Trump usó su Twitter para escribir una serie de mensajes donde se justificó por el operativo llevado a cabo por Estados Unidos.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!