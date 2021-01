Estados Unidos: las postales más fuertes de la violenta transición presidencial

Después de casi cuatro horas de violentos enfrentamientos que se dieron dentro y fuera del Capitolio de Estados Unidos, el Congreso del país del Norte pudo retomar la sesión que debió suspenderse en horas de la tarde por el masivo ingreso de manifestantes del presidente Donald Trump que siguen desconociendo el resultado de las elecciones en las que Joe Biden se convirtió en presidente electo. Por los disturbios se decretó el estado de sitio en Washington y, pese a la medida, los republicanos no abandonaron las inmediaciones del palacio legislativo.

Mientras las fuerzas de seguridad intentaban controlar a los manifestantes dentro del Capitolio, Biden habló en cadena nacional y le exigió al todavía presidente que les ordenara a sus seguidores un inmediato cese del fuego. "Nuestra democracia está en peligro. La palabra de un presidente siempre es importantes. En muchos casos funciona para inspirar cosas buenas y en otros para ordenar malas", advirtió el hombre que deberá jurar el próximo 20 de enero.

Minutos después de la cadena de Biden, Trump publicó en su cuenta de Twitter un tibio video en el que calificó de "patriotas" a los manifestantes que intentaron tomar el Capitolio, aunque les pidió que regresaran a sus casas. "Esto es lo que sucede cuando te roban una elección", advirtió en la grabación. Por sus violentos mensajes, la red social eliminó primero dos tweets y luego suspendió la cuenta del primer mandatario por "insitar a la violencia".

Mientras Trump seguía los incidentes desde la Casa Blanca, una mujer fallecía dentro del Capitolio. Según reportó la cadena local NBC el disparo letal fue efectuado por las fuerzas de seguridad que intentaban desalojar el palacio, aunque todavía no se identificó a cual de ellas.

Mike Pence, vicepresidente del republicano, no sólo no acompañó la decisión de Trump de avanzar con apelaciones legales para impugnar el resultado de las elecciones, sino que además condenó los hechos de violencia ocurridos dentro del Capitolio y advirtió que los manifestantes serán castigados "con todo el peso de la ley".

Tras la suspensión, Nancy Pelosi, vocera de la cámara de representantes, anunció en horas de la noche que se reanudaría la sesión en la que el Colegio Electoral certificará la victoria de Biden y pondrá fin al mandato de Trump, quien deberá abandonar la Casa Blanca en 14 días. "La violencia nunca gana y esta es la casa del pueblo", aseguró Pence al reinicio de la sesión.

El dramático primer discurso de Biden: "Esto es una insurrección y la democracia está en peligro"

"En estos momentos, nuestra democracia se halla bajo un ataque sin precedentes. Pero esto no es una protesta, es una insurrección. El día de hoy es un doloroso recordatorio de cuán frágil es la democracia. Esto es un asalto al Capitolio, a los representantes del pueblo, a los funcionarios de policía que han prometido protegernos y a los funcionarios que trabajan en el corazón de nuestra República".

"Es un asalto al imperio de la ley, un asalto a lo más sagrado de los esfuerzos americanos: la gestión de la república. Permítanme ser claro: las escenas de caos en el corazón del Capitolio no reflejan a la verdadera América, porque no somos así. Lo que estamos viendo es un puñado de extremistas dedicados al desorden. No es disenso, es desorden. Es caos y bordea la sedición".