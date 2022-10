"Estamos bien los 33": Se cumplen 12 años del rescate de los mineros de Chile

Derrumbre, encierro, calor, sudor y esperanzas. Hoy se cumplen 12 años desde que rescataron a los mineros que quedaron atrapados en la mina de San José. El 15 de agosto del 2010 de produjo el derrumbe de la mina San José, en Chile, que dejó atrapados a 33 mineros durante 69 días a 720 metros de profundidad.

Cronología de los hechos

Las primeras maniobras de rescate comenzaron a suceder ocho horas después del primer derrumbe, e intentaron que los mineros lograran salir a través de una escalera por las partes de ventilación. Pero ésto no pudo llevarse a cabo, ya que la empresa minera no había colocado las escaleras necesarias para esta misión, y éste intento provocó un segundo derrumbe. En ese momento, las autoridades locales cancelaron cualquier tipo de búsqueda, ya que no pensaban que seguían con vida.

Tras la insistencia de los familiares y el pedido de rescate, después de 17 días se comenzó un segundo intento de encontrarlos y lograr sacarlos de la mina. "Estamos bien los 33", fue la carta que enviaron los trabajadores. Para eso utilizaron una maquina pesada de perforación, gracias a la cual pudieron realizar diversos espacios. Es ahí cuando lograron encontrar y comunicarse con los 33 mineros, quienes manifestaban fuertes síntomas de desnutrición, más allá de haber racionado bien la escasa comida que tenían y potabilizar el agua que encontraban.

El 24 de agosto los efectivos que trabajaban en el lugar lograron realizar un pozo gracias al cual no solo lograron comunicarse de manera adecuada con las víctimas, sino también lograron proveerles comida, monitorearlos y que se puedan comunicar con sus familiares que se habían instalado en un asentamiento conocido como Campamento Esperanza. Tras 33 días de perforaciones interrumpidas para lograr ir agrandando de a poco el espacio, teniendo en cuenta que no se podía generar otro derrumbe que caiga sobre los mineros, los rescatistas llegaron al fondo junto a la máquina que tenían preparada para comenzar a sacar a los mineros.

Tal así fue, que a la medianoche del 13 de octubre del 2010 lograron rescatar al primer minero y todo fue un éxito. Se continuó con la operación al ritmo de sacar un minero por hora, ya que la velocidad de la capsula en la que salían era limitada y cuidadosa. Tras 25 horas de trabajo sin parar, los 33 mineros fueron rescatados sin sufrir consecuencias ni heridas de gravedad. El rescate que costó 29 millones de dólares fue hasta ahora el rescate con mayor éxito mundial.

Luego de muchos años de juicios y fallos, en los que los mineros no habían conseguido una indemnización, en el 2021 la Justicia de Chile confirmó la sentencia que condena al fisco chileno por el derrumbe de la mina y una indemnización a 55.000 dólares para cada uno de los implicados.

"¿Ella o yo?": el minero que tenía una doble vida

Yonni Barrios fue uno de los 33 mineros rescatados en San José. Si bien seguramente estaba esperanzado en salir, ver la luz del sol, convertirse en héroe, y ser aplaudido por la gente. Se encontró con un detalle, su mujer de 28 años había descubierto a su amante. Información no chequeada, puede que el minero hubiese preferido quedarse ahí abajo.

Mientras el mundo estaba en vilo esperando que los mineros sean rescatados, ambas mujeres se encontraron pidiendo que rescaten al mismo hombre. En el transcurso de los días de encierro, Barrios le pidió a ambas mujeres que asistan al día del rescate, para poder reencontrarse una vez que saliera. Martina Salinas, la "oficial", habló en su momento con el diario ABC y relató que no tenía pensado asistir al lugar y que le dijo a Barrios que elija entre ambas.

"Estoy contenta porque se salvó, es un milagro de Dios, pero yo no voy a ir a ver el rescate. Él me lo pidió, pero resulta que también invitó a la otra señora y yo tengo decencia. La cosa es clara: ella o yo. Ni por la tele lo voy a mirar, además que en las conversaciones por teléfono y las cartas que me ha enviado tengo claro que está bien y con eso me basta", afirmó la mujer.