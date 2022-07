“Estamos para reproducirnos”: el padre de Elon Musk tuvo otro hijo “no planeado” con su ¡hijastra!

“Para lo único que estamos en la tierra es para reproducirnos". Esa es sin lugar a dudas la frase que define a Errol Musk, de 76 años y padre de Elon Musk, uno de los hombres más rico del mundo. El ingeniero sudafricano no tuvo pelos en la lengua durante su última entrevista y sorprendió a todos al revelar que tuvo otra hija con Jana Bezuidenhout, actualmente ejecutiva de Tesla.

¿Pero quién es Jana? se trata de su hijastra de 35 años, hermanastra de Elon, a quien crió desde que ella tenía 4 años. Si bien es 41 años más grande que ella, el papá del magnate de Tesla ya había contado en 2018 que había tenido un hijo con Bezuidenhout: Elliot Rush, de tan solo cinco años. Esta vez, Errol le reveló a The Sun que también tuvo una hija en 2019 con su hijastra y aclaró que ambas criaturas llegaron a su vida de manera “no planeada”.

La historia de Errol Musk es bastante curiosa, por lo menos en el plano sentimental: se casó en 1970 con la modelo Maye Halderman Musk, madre de Elon y sus otros dos hermanos Kimbal y Tosca. Sin embargo, el amor se terminó en 1979. Luego de divorciarse, quedó completamente enamorado de Heide Bezuidenhout, una joven viuda que tenía ya tenía dos hijas de su matrimonio anterior. Una de ellas, claro está, era Jana, quien tenía solo 4 años cuando se mudó con Errol.

Aquella relación con Heide duró 18 largos años y como fruto de ese matrimonio, nacieron otros dos hijos de Errol, aunque hay que aclarar que el ingeniero participó en la crianza de su actual pareja. Casi dos décadas después, Errol se separó de la mamá de Jana, pero forjó un romance clandestino con su hijastra hasta que el secreto estalló en el núcleo de la familia Musk. Elon, por ejemplo, enfureció con su padre al enterarse del vínculo sentimental entre él y Jana.

Y mucho más aún cuando descubrió que éste la había dejado embarazada. "Es un ser humano terrible” durante una entrevista con Rolling Stone. "Me casé con la madre de Jana cuando ella tenía 25 años y yo 45. Probablemente era una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida”, dijo Errol en una entrevista que concedió este miércoles al medio británico The Sun.

Además, el sudafricano señaló que estuvo viviendo durante cinco años con su hijastra tras el nacimiento de su primer hijo en común. “Jana se quedó aquí durante 18 meses después del nacimiento de Rushi”, manifestó. Lo llamativo fue que durante la entrevista, el padre de Elon remarcó que le hizo una prueba de ADN a la recién nacida para comprobar si efectivamente era su hija. "Se parece a mis otras hijas”, aclaró.

Y en ese sentido, dijo que la beba “se ve exactamente como Rushi y se comporta como él”. “Así que es bastante obvio que es mía”, remató. "Jana vino y pasó unos días aquí hace unos meses, y los niños estaban empezando a ponerme nervioso. Sin embargo, los extraño ni bien se van. Para lo único que estamos en la tierra es para reproducirnos. Si pudiera tener otro hijo, no veo ninguna razón para no hacerlo", destacó.

Si bien aseguró que le gustaría que vivieran con él, explicó que la gran diferencia de edad entre ambos hace que la convivencia sea “poco práctica”. "Si no pensara así, Elon o Kimbal no existirían. Eventualmente, si todavía estoy cerca, ella podría terminar conmigo. Cualquier hombre que se case con una mujer más joven, incluso si se siente muy animado, será agradable por un tiempo, pero hay una gran brecha y esa brecha se va a mostrar”, cerró.

Esta noticia se da conocer días después de que trascendiera que Elon Musk, que está cerca de ser el dueño de Twitter, tuvo gemelos con una directiva de Neuralink, otra de sus empresas. Pero pese a que la novedad se conoce ahora, los bebés nacieron en noviembre pasado. Así el magnate sudafricano se transformó en padre de un total de nueve hijos, según la publicación Business Insider. De acuerdo con la publicación, Shivon Zilis, que es canadiense y tiene 36 años, hicieron una solicitud a un tribunal en Texas para cambiar el nombre de los dos bebés. Ambos querían darles el apellido del padre y, a manera de segundo nombre, el apellido de la madre.

Zilis es la directora de operaciones y de proyectos especiales de Neuralink, una compañía del multimillonario especializada en implantes neuronales. Los gemelos nacieron en noviembre del año anterior, solo semanas antes que la segunda hija de Musk con la artista musical Grimes, a la que bautizaron Exa Dark Sideræl Musk y a la que llamarán “Y”. Su otro hijo nacido en 2020 responde al nombre de “X”, diminutivo de su nombre completo: X Æ A-Xii.