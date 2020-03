Europa, en plena crisis: la OMS la declaró como el "epicentro" de la pandemia del coronavirus

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que murieron más de 5000 personas en el mundo por el conoravirus (Codiv-19 ) y detalló que, a partir de hoy, Europa se convirtió en el "epicentro de la pandemia " que se originó en China.

"Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de Covid-19, con más casos confirmados y muertes que en el resto del mundo, China al margen", dijo Tedros y agregó: "Se confirman más casos cada día de los que se confirmaban en China en el peor momento de su epidemia".

Cabe destacar que el gobierno italiano confirmó que 250 personas positivas del coronavirus Covid-19 murieron en las últimas 24 horas, en lo que se convirtió en el mayor número de fallecidos en un día desde la entrada de la enfermedad en el país.

Además, se elevó a 1.266 la cantidad total de muertes registradas. El jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, y el presidente del Instituto de Sanidad, Silvio Brusaferro, explicaron que "la edad media de los fallecidos es más alta que la de los contagiados, con un pico entre los 80 y los 90 años. Y solo dos de los fallecidos tenían menos de 40 años, ambos con patologías previas".

Por otra parte, se confirmaron en Francia 3.661 casos, con un aumento de 785 en las últimas 24 horas. Además en las últimas 24 horas fallecieron 18 personas a causa del covid-19, por lo que la cifra total de víctimas mortales alcanza ya los 79 en ese país. "La propagación del virus se está acelerando y debemos frenarlo más que nunca", señaló el ministro de Salud francés, Olivier Véran.

En ese sentido, el número de casos confirmados de la infección en Alemania aumentó en 671 personas en tan solo un día y se ya alcanzó la cifra de 3.062 personas infectadas, señalaron este viernes desde el Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas. Mientras tanto, hasta la fecha se registran cinco fallecimientos por el covid-19 en el país europeo.

Este 11 de marzo, la canciller alemana, Angela Merkel, pronosticó que según estimaciones de los expertos, "del 60 % al 70 % de los habitantes de Alemania podrían infectarse con el coronavirus" si no se desarrolla pronto una vacuna y métodos de tratamiento del covid-19. El titular de la OMS detalló: "Seguimos apoyando a las países para prepararse y responder. Hemos mandado equipos protectores a 56 países y vamos a enviar a otros 28. Hemos enviado 1,5 millones de tests a 120 países".

"Nuestro mensaje a los países sigue siendo: deben tener un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No solo rastrear contactos. No solo cuarentenas. No solo aislamiento social. Hagan todo", pidió Tedros y remarcó: "Cualquier país que mire la experiencia de otros con grandes epidemias y piense 'eso no nos va a pasar a nosotros' está cometiendo un error mortal”.

Aislar a los enfermos

El titular de la OMS volvió a pedir a los países: "Reduzcan la propagación del Covid-19. No dejen arder este incendio. Aíslen a los enfermos y pongan en cuarentena a los contactos. Incluso si no pueden acabar con la transmisión del coronavirus, pueden frenarla y salvar vidas".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la declaración de "estado de alarma" en España a partir de mañana y durante 15 días ante la pandemia de coronavirus, dando un salto en la gestión de la crisis sanitaria tras casi dos semanas de políticas de contención gradual.

En el último día la crisis se desbordó con más de 1.200 nuevos contagios, lo que elevó la cifra total de personas afectadas por el Covid-19 en España a 4.209, mientras las víctima fatales ascendieron a 120. El gobierno español ya adoptó varias medidas restrictivas para la población para contener el avance del coronavirus, como la suspensión de las clases -que actualmente afecta más de 10 millones de estudiantes- y la postergación de eventos deportivos.

A estas se suman la cancelación de casi toda actividad cultural y la prohibición de las conexiones aéreas y por mar con Italia y Marruecos, pero todavía queda el último paso, que es el confinamiento total. El pueblo de Haro, en La Rioja, con casi 12.000 habitantes, lleva seis días bajo confinamiento, mientras anoche se adoptó igual medida para unos 70.000 catalanes, por un brote en la ciudad de Igualada, que obligó al cierre también de otros tres municipios de la provincia de Barcelona.

Por otra parte, Rusia anunció la restricción de los vuelos desde los países miembros de la UE, Suiza y Noruega. La medida entrará en vigor el 16 de marzo. La decisión se adopta "para garantizar la seguridad del estado, proteger la salud pública y no propagar la nueva infección del coronavirus en el territorio de Rusia", reza un comunicado del centro de operaciones contra el covid-19.

Las excepciones previstas por las autoridades son vuelos regulares entre Moscú y capitales de los países afectados, que se operarán a través del terminal F del Aeropuerto Internacional Sheremétievo, y vuelos chárter, aunque a condición de que a Rusia puedan llegar solo los rusos, y desde el país eurasiático, ciudadanos extranjeros.