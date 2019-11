Evo llegó a México luego del golpe en Bolivia y dijo que el ejército ofreció U$S 50.000 para matarlo

Después de haber renunciado a su presidencia por un un golpe institucional, y luego de pedir asilo político al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este martes Evo Morales arribó a México, y apenas bajó del avión brindó una conferencia de prensa donde aseguró que su vida en Bolivia estaba en riesgo, pero que a pesar de eso, sigue su vocación política y sus ganas de luchar por el pueblo. "Mientras tenga vida sigue la lucha", sostuvo tras agradecerle al Gobierno mexicano por su ayuda.

El ex mandatario boliviano despegó de Bolivia este lunes a la noche y a la madrugada arribó al aeropuerto internacional de Asunción a bordo de un avión de las fuerzas Aéreas Mexicanas. Allí esperó durante cuatro horas, hasta que finalmente pudo salir para México, donde llegó a las 14 de este martes luego de haber vivido un complejo vuelo, en el que le negaron el permiso para volar sobre el espacio aéreo peruano y ecuatoriano.

Morales viajó junto a su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño. Al bajar del avión, además de saludar al canciller Marcelo Ebrard, el ex presidente boliviano también brindó una conferencia de prensa donde explicó la forma en que ocurrieron las cosas en las últimas horas.

"Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones de 20 de octubre de este año empezó el golpe de Estado", aseguró el político, quien agregó que "en la última etapa, al golpe político cívico se le sumó la policía nacional".

"Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surgen otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales", sostuvo, mientras que aclaró que él y su gabinete decidieron renunciar "para que no haya más enfrentamientos ni hechos de sangre".

Reconocimiento especial merece la tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana que con más de 24 horas de vuelo sin descanso cumplieron la misión. General Miguel Eduardo Hernández, Tte Coronel Felipe Jarquin Hernández, capitán Julio César Sanchez Ruperto muchas gracias!!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

Evo llegó sano y salvo a México pic.twitter.com/RVjCnhgUTo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

Además, Morales se lamentó porque un grupo de personas saqueó y prendió fuego la casa de su hermana, al mismo tiempo que también ingresaron a su propiedad y le destruyeron todo. Del mismo modo, varios de sus ministros también renunciaron a sus cargos, después de haber recibido intimidaciones contra sus propias familias.

Durante las últimas tres semanas, se quemaron también tribunales electorales, actas de las elecciones y casas, lo que generó una enorme inseguridad en las calles y una crisis social enorme.

"El presidente de México me salvó la vida. El pasado 9 de noviembre un miembro del equipo de seguridad del ejército me hizo leer mensajes y me comentó de llamadas donde le ofrecieron 50.000 dólares a cambio de entregarme. Por eso digo que estamos muy agradecidos", afirmó Morales.

"Mientras tenga la vida seguimos en política. Mientras tenga la vida sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse", dijo por último.

Antes de la llegada del ex presidente, el mandatario Andrés Manuel López Obrador comentó que se sentía "orgulloso" de encabezar un gobierno que garantice el derecho de asilo, mientras que por su parte Ebrard descartó la posibilidad de que el gobierno estadounidense reclame a México por haber recibido al mandatario boliviano.