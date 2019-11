Evo Morales dijo que tiene "mucho miedo" a una guerra civil en Bolivia

A una semana del golpe de Estado que lo derrocara, Evo Morales aseguró que tiene "mucho miedo" a que estalle una guerra civil en Bolivia, por lo que llamó a sus compatriotas a cesar los enfrentamientos. "Tengo mucho miedo. En nuestra gestión hemos unido campo y ciudad, oriente y occidente, profesionales y no profesionales. Ahora vienen grupos violentos", expresó, en una entrevista con la agencia EFE. Evo sostuvo que tiene "información de primera mano" de que hay "paramilitares organizados" y "pandilleros y drogadictos pagados" por la derecha boliviana para cometer actos violentos.



Desde las elecciones del pasado 20 de octubre, ya hay al menos 20 muertos y más de 500 heridos en Bolivia.



"Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados peleando. Quiero que dejen esta confrontación", reclamó Morales. El presidente derrocado dijo estar arrepentido de "haber equipado las Fuerzas Armadas", ya que ahora están usando su armamento "contra el pueblo".



El líder boliviano aseguró que en las universidades públicas y privadas hay docentes que están animando a los estudiantes a "bloquear caminos todo el día" a cambio de aprobarles las materias suspendidas.

"Qué bueno sería que España o (el ex presidente español José Luis Rodríguez) Zapatero, experto en mediación, (el ex presidente de Uruguay, José) Pepe Mujica u otros gobiernos se sumen a la mediación para la pacificación", propuso Morales. Evo Morales también destacó el valor de la cooperación de España o de la Unión Europea porque lo hacen sin condiciones y sin pedir nada a cambio, "al contrario que la ayuda que ofrece Estados Unidos. Siempre está condicionada", puntualizó.