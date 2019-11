Evo Morales pidió al Papa Francisco y a las Naciones Unidas que intervengan para pacificar Bolivia

El ex presidente boliviano Evo Morales reclamó desde su exilio en México al papa Francisco y a las Naciones Unidas que intercedan para llevar la paz a Bolivia tras el golpe de Estado que entronizó en el poder a ONU que intercedan para pacificar a Bolivia tras el golpe de Estado que entronizó en el poder a la senadora Jeanine Añez. "Pido a organismos internacionales como la #ONU, países amigos de Europa e instituciones como la Iglesia Católica representada por el hermano @Pontifex_es (la

dirección del papa en Twitter) acompañarnos en el diálogo para pacificar

nuestra querida Bolivia", tuiteó.





Morales había condenado la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, "de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha" "Después de imponer a Guaidó (presidente del Parlamento venezolano), ahora proclama a Áñez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde Estados Unidos", puntualizó.



El ex presidente boliviano también utilizó su usuario de Twitter @evoespueblo para replicar mensajes de la ex Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú.



"No más muertes, no más violencia, no más racismo contra los pueblos indígenas del mundo. Mi condena a la represión que con lujo de fuerza realizan las fuerzas armadas, en especial la que llevan a cabo contra la dirigencia y líderes de la sociedad civil organizada. #Bolivia". "Hago un llamado a la comunidad internacional y particularmente a la Organización de las Naciones Unidas –ONU, para que sean consecuentes con los principios universales del derecho internacional, de los derechos humanos y el restablecimiento del orden Constitucional democrático", pidió Menchú.



Evo también había expresado su disposición para un diálogo nacional en Bolivia y su deseo de volver al país. "Herman@s, reitero mi pedido de un diálogo nacional, donde estemos representados todos, movimientos sociales, comités cívicos y partidos políticos. Si puedo aportar con mi presencia a la solución pacífica que pare la violencia y cuide la vida, lo haré por mi querida Bolivia", escribió.