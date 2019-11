Evo Morales: "Si el pueblo me lo pide estoy dispuesto a volver a Bolivia, no pierdo las esperanzas"

Evo Morales acusó al gobierno de los Estados Unidos de impulsar un golpe de Estado en Bolivia y adelantó que está dispuesto a regresar a su país. “Tengo la esperanza de que con la participación de la ONU empecemos el proceso de pacificación”, aseguró desde México, a donde fue asilado tras su renuncia en medio de presiones de las fuerzas armadas el domingo pasado.

Morales dijo que no perdía la esperanza de “volver a Bolivia” en un futuro próximo. “Si el pueblo me lo pide estoy dispuesto a volver, no pierdo las esperanzas, yo no he llegado a la Presidencia por plata, he llegado por la Patria”, aseguró en declaraciones a Radio El Destape. Tras el golpe de Estado en su contra, Morales se refugió primero en Bolivia y luego solicitó asilo político en México, a donde finalmente llegó el martes a la mañana tras un largo periplo.

Ayer el presidente electo Alberto Fernández aseguró que le ofrecerá asilo en la Argentina a partir de su asunción el 10 de diciembre. Morales le agradeció el gesto esta mañana, aunque por ahora descartó viajar a Buenos Aires. “Si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía, lo estamos analizando, vamos a esperar que pase un poco más de tiempo para retornar a la Argentina o a Bolivia para seguir esta lucha”, señaló.

“Tuve que renunciar, se levantó la Policía, las Fuerzas Armadas no respondían y no podía hacer nada”, aseguró Morales este viernes. Además, recordó que tras el informe de la OEA que el domingo habló de “irregularidades” en las últimas elecciones él había convocado a nuevos comicios sin ser candidato y modificando el Tribunal Electoral. “Tampoco aceptaron, las instituciones del Estado hoy están al servicio del golpismo y el racismo”, lamentó.

Esta mañana, la autoproclamada presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, puso en duda la participación del partido de Morales en las elecciones que se deben convocar en un plazo no mayor a los 90 días. “Eso lo decidirá el tribunal electoral”, respondió al ser consultada acerca de si el Movimiento al Socialismo (MAS) podría presentar candidatos, sin Evo en las listas.

Morales lamentó que los comandantes de las Fuerzas Armadas hubieran pedido su renuncia el domingo por la mañana, aunque aclaró que “no son todas las Fuerzas Armadas”, y que “los subalternos ahora están revelándose contra el golpe de Estado”. Incluso, el presidente boliviano analizó que desde el momento en el que comenzaron los paros en Santa Cruz se empezó a estructurar un golpe en su contra, semanas atrás.

Por otro lado, disparó duras críticas hacia los Estados Unidos y denunció que “siempre han participado de golpes y financiando a opositores”. “Hemos demostrado con pruebas que la Embajada de Estados Unidos iba a regiones a ofrecer obras para que no me apoyen, Estados Unidos es experto en hacer golpes de Estado en América latina y el mundo”, agregó.

CRÍTICAS A MACRI Y MENCIÓN A CRISTINA KIRCHNER

Morales también lamentó la posición adoptada por el gobierno de Argentina, que evitó indicar que en Bolivia hubo un golpe de Estado. “No he tenido ninguna comunicación con autoridades de Argentina, entiendo las diferencias ideológicas con Mauricio Macri pero antes que todo debería estar la defensa de la democracia, somos luchadores por la paz”, sostuvo.

En este sentido, Evo agradeció el apoyo que recibió de Alberto Fernández y contó que conversó con Cristina Kirchner semanas atrás, después de las elecciones y le agradeció por “los saludos de aliento, de compromiso y de fortaleza”.