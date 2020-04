Ex político y periodista brasilero le pidió a Bolsonaro "campos de concentración" para los enfermos

Un columnista de televisión de Brasil, Marcão do Povo, le solicitó ayer al Gobierno de Jair Bolsonaro que envíen a los enfermos por coronaviris (Covid-19) a “campos de concentración” de ciudadanos para que sean atendidos por separado del resto de la población y no contagien. Desde la cadena SBT ya suspendieron al periodista y ex político.

"¿No sería interesante tomar, por ejemplo, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, y montar un campo de concentración de cuidados, con el equipamiento más sofisticado y los mejores profesionales, y colocar (ahí) a las personas con problemas, con síntomas?", elucubró Do Povo sobre el modo en que el Gobierno de Bolsonaro debiera manejar la pandemia.

Para el ex político del estado de Goiás si alguien "tiene síntomas, se constatan y se la lleva para allá para que sea cuidada con cariño", pero el mensaje fue muy mal recibido por los televidentes y los ejecutivos del canal SBT (que, por cierto, el sitio Folha hace notar que es propiedad de un empresario judío llamado Silvio Santos, también dueño de ese periódico) resolvieron suspenderlo.



Brasil es uno de los países de la región con mayor cantidad de contagios y de muertos. Al cierre de esta nota las autoridades habían registrado 16.195 casos confirmados y 822 muertes. En las últimas horas incluso se conoció el fallecimiento de un bebe de 4 días como consecuencia del coronavirus lo que representó una de las primeras muertes en menores de edad que se registraron desde que comenzó la pandemia en noviembre del año pasado en China.

Las autoridades confirmaron que el bebe nació de forma prematura y presentaba insuficiencias respiratorias. Sin embargo la pregunta ahora es cómo fue que se contagio del Covid-19, sobre todo si fue algo vía uterina o una vez que ya había nacido.