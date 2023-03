¿Fin de la guerra?: la Corte Penal Internacional ordenó la detención de Vladimir Putin

Este viernes la Corte Penal Internacional anunció la orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, basada en la detención de menores de edad en los lugares de Ucrania ocupados por su gobierno. Además, acusaron a Maria Alekseyevna Lvova Belovala, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, por cometer crímenes de guerra.

El comunicado afirmó: "Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados".

Además, el informe relata que los actos delictivos cometidos por el mandatario ruso no fueron cometidos de manera independiente, sino que ocurrieron “junto con otros y/o a través de otros. No se ejerció un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.

Por su parte, la comisaria fue acusada de ser “responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población, menores de edad, y traslado ilegal de los mismos”. Sin embargo, la portavoz de la cancillería, María Zajárova, reveló que esto no tiene validez para ellos.

“Las decisiones de la Corte Penal Internacional (no reconocida por Moscú) no tienen ninguna importancia para nuestro país, incluyendo desde el punto de vista legal”. No obstante, cabe destacar que en las últimas horas, Ucrania accionó en Bakhmut y ganó un ataque.

En la ciudad que tenía 70 mil habitantes, de los cuales solo residen tres mil, y que quedó totalmente destruida bajo los ataques rusos durante más de un año, las Fuerzas de Operaciones especiales de Ucrania eliminaron una compañía de tropas rusas y destruyeron un vehículo aéreo no tripulado, más conocido como dron. Si bien esto es un leve avance para los oriundos de dicho país, es la primera vez desde el comienzo de la guerra, que un organismo internacional intenta detener a Putin.