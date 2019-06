Gobierno tuitstar: el presidente de El Salvador despidió a varios funcionarios por Twitter

Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador hace menos de una semana, pero desde un primer momento impuso una llamativa impronta: despidió a decenas de funcionarios de la administración pública, la mayoría de ellos familiares o muy cercanos al ex presidente saliente, Salvador Sánchez Cerén.

La “gestión twittera” de Bukele comenzó desde el inicio de su mandato. En los primeros días, ordenó remover a una gran cantidad de funcionarios de distintas áreas. El hecho hubiera pasado inadvertido si no fuera por una increíble particularidad: las órdenes se las daba a sus ministros a través de Twitter. Por ejemplo: “Se le ordena a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, que remueva al hijo del ex presidente de la República de su plaza en Fonavipo”, fue una de los primeros despidos anunciados.

Se le ordena al Ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva al director de @PROCIVILSV, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton.



En su lugar, nombre a alguien con credenciales para ejercer ese puesto de la mejor manera. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 3 de junio de 2019

Se le ordena a la Ministra de Vivienda, @misol140, que remueva al hijo del ex Presidente de la República de su plaza en @FONAVIPO y que sus $4,000 de salario pasen a ahorro de la Institución. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 4 de junio de 2019

Se le ordena al Ministro de Seguridad @RogelioRivasSS, que remueva de su cargo como Director de Emisión de Pasaportes, al nieto del ex Presidente Sánchez Cerén.



Posteriormente contraté a alguien con credenciales para asumir el cargo de la mejor manera o promueva un subalterno. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 4 de junio de 2019

Bukele tiene 37 años y asumió como presidente de El Salvador el 1 de junio pasado. Una de sus primeras decisiones fue “ordenar el Estado”. Vía Twitter, le encargó a sus funcionarios - ministros, secretarios y subsecretarios - que despidan a autoridades de diversos organismos por su parentesco con el ex presidente Sánchez Cerén.

Por si el hecho no fuera lo suficientemente insólito, los propios miembros del gabinete le responden también vía Twitter: “Ahorita mismo Presidente”, le dice la ministra de Seguridad. Otro de los casos que resultó paradigmático fue el despido del Director de Innovación Tecnológica, con un salario de U$S 3.325. “Con ese presupuesto contrate tres técnicos de U$S 1.100 cada uno”. La respuesta no se hizo esperar: “De inmediato señor Presidente, además de contratar tres técnicos, enviaremos los U$S 25 restantes para ahorro”.

Se le ordena al Ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva a la sub directora del @InjuveSV, nieta del ex Presidente Sánchez Cerén.



No contraté reemplazo, envíe su salario a ahorro de la institución. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 5 de junio de 2019

Se le ordena al Secretario Privado @ecastro71sv, remover de su cargo a José Miguel Ramirios Guevara, hijo de Norma Guevara, de su cargo como Director de Innovación Tecnológica en CAPRES, con un salario de $3,325 mensuales.



Con ese presupuesto, contrate 3 técnicos de 1,100 c/u. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 5 de junio de 2019

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores @CancillerAleHT, remover de su cargo en la Dirección General de Desarrollo Social, a Dolores Iveth Sánchez, hija del ex Presidente Sánchez Cerén.



No contrate reemplazo, pase su salario de $2,645.64 a ahorro institucional. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 5 de junio de 2019

Lo llamativo es que a ese funcionario le dio una orden aún más insólita: “Por favor abrir las 3 plazas de técnicos en informática a concurso público. Con los U$S 25 compre una cafetera, para trabajar hasta tarde. Y ponga de su salario para pan dulce”.

Los funcionarios despedidos son, en su mayoría, familiares del ex presidente Sánchez Cerés. Hay hijos y nietos y otros familiares cercanos, así como también amigos, que trabajaban en la administración pública. Bukele además difundió los salarios, que en algunos casos trepaban por encima de los U$S 4.000.