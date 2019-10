Horror: encontraron 39 cadáveres en un camión frigorífico en Gran Bretaña (creen que son inmigrantes)

La policía británica encontró esta madrugada un camión frigorífico con 39 cadáveres dentro en una zona industrial del condado inglés de Essex y, por el trágico hecho, los oficiales detuvieron al conductor del vehículo proveniente de Bulgaria como sospechoso de asesinato.

Según indicaron medios ingleses, los cuerpos pertenecen a 38 adultos y un adolescente, y fueron encontrados en Waterglade Industrial Park, en la localidad de Grays, después de que el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra recibiera una llamada que avisaba la situación.

El superintendente de la policía Andrew Mariner, ha explicado que todavía se investiga la identidad de los fallecidos, debido a que es un proceso que podría resultar largo, ya que se cree que el camión entró de manera ilegal a Reino Unido el pasado sábado 19 de octubre.

Al parecer, el contenedor habría salido del puerto belga de Zeebrugge y llegado en ferry a la localidad inglesa de Purfleet. Allí fue amarrado en el muelle de mercancías de Thurrock, mientras que el camión habría partido de Irlanda del Norte. Las dos partes salieron juntas hacia la zona de Grays en torno a las 02:05 y apenas media hora después se localizaban los 39 cadáveres.

Por el terrible hecho se detuvo a un joven de 25 años llamado Mo Robinson, quien es oriundo de Irlanda del Norte y quien además conducía el vehículo donde aparecieron los cadáveres. Tras su aprehensión fue acusado de homicidio, ya que se sospecha que los inmigrantes entraron sin documentos a Inglaterra y que murieron porque entraron escondidos, y en muy malas condiciones, en la cámara frigorífica del camión.

El director ejecutivo de la Asociación de Transporte por Carretera británico (Road Haulage Association), Richard Burnett, dijo las condiciones en las que se encontraron esas personas fueron "absolutamente horrendas", porque las cámaras frigoríficas "son oscuras e increíblemente frías y las temperaturas llegan a alcanzar allí los 25 grados bajo cero si transportan productos congelados", lo que provoca que los humanos "pierdan la vida bastante rápido".

Por su parte, el Primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, escribió en su Twitter que el Ministerio del Interior trabajará con la policía de Essex para determinar qué sucedió. " Estoy horrorizado por este trágico incidente en Essex. Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron la vida y sus seres queridos", agregó.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.