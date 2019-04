El fuego que derrumbó la torre de la catedral de Notre Dame aún no pudo ser controlado

La catedral de Notre Dame se incendia por motivos que todavía las autoridades no esclarecieron. Las primeras llamas se apreciaron en horas de la tarde en la que quizás es la iglesia más famosa del mundo, localizada en París.

La primera hipótesis es que el incendio estaría relacionado a los trabajos de refacción de la catedral que se llevan adelante aunque todavía no hay confirmación oficial. Hasta ahora, la policía francesa no ha informado la existencia de posibles víctimas: la zona fue acordonada y los turistas desalojados del templo, mientras que los obreros que trabajan en la renovación del edificio no estaban presentes en ese momento.

La parte más afectada fue la de la gran aguja de la iglesia, que terminó derrumbándose por acción de las llamas. El incendio también habría afectado al ático de la catedral y parte de su techo se derrumbó. Dos horas después de comenzado el siniestro, cerca de 400 bomberos trabajaban sin éxito en extinguirlo, con el trabajo dificultándose por la altura del lugar donde se inició el fuego.

EN VIVO: Incendio en la catedral de Notre Dame de París



Ya van casi tres horas desde el inicio del incendio. Los bomberos no pueden controlar el fuego todavía



MINUTO A MINUTO: https://t.co/1eYWqq6IXU https://t.co/5Ho2cd086a — RT en Español (@ActualidadRT) 15 de abril de 2019

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, suspendió un discurso que tenía previsto dar a las 20 sobre la crisis de los "chalecos amarillos" mientras que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, acudió a Twitter para expresar su estupor. "No tengo una palabra fuerte para expresar el dolor que siento", escribió antes de dirigirse al lugar de los hechos, al igual que el primer mandatario.

[NOTICIA EN DESARROLLO]