Irán bombardeó bases norteamericanas: se jactan de que hay 80 muertos

Irán perpetró un ataque con al menos doce misiles en bases norteamericanas en Irak, como respuesta al atentado de los Estados Unidos que el viernes pasado provocó la muerte del general Qassem Soleimani. El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica aseguró que hay al menos 80 muertos, aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que “todo está bien”, y advirtió: “Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo”.

Los ataques ocurrieron en plena madrugada, a través de al menos doce misiles que estallaron en la base aérea de Ain al-Assad, un punto estratégico para los Estados Unidos dentro de Irak, donde existe un fuerte despliegue de miembros del ejército. Se trató de la primera respuesta de Irán al atentado estadounidense que produjo la muerte del general Soleimani la semana pasada en el aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.