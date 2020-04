Italia sigue en cuarentena: 727 muertos y ya superó las 13 mil víctimas

El gobierno de Italia informó que en las últimas 24 horas hubo 727 personas fallecidas, con lo cual las muertes en ese país llegaron a 13.155. Al mismo tiempo, se informó la aparición de 2.937 infectados nuevos. Ante este panorama, las autoridades decidieron mantener la cuarentena obligatoria hasta el 13 de abril.

El responsable de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli en conferencia de prensa, destacó pese a la gravedad del cuadro, un par de datos positivos: el primero es que este miércoles se registraron 1.118 curados, frente a los 1.109 de ayer y el segundo es que la tasa de fallecidos disminuyó en relación con el martes, cuando hubo 837 muertes. Por el momento, en Italia no hubo niños fallecidos ni en estado grave. El ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, en el discurso en el cual informó la ampliación de la cuarentena, que la enfermedad ya provocó más de 100.000 contagios en ese país. .



"La alarma no cesó. La decisión del gobierno es prorrogar hasta el 13 de abril todas las medidas de limitación de actividades y desplazamientos adoptados hasta ahora. Hay que tener cuidado con el optimismo fácil que pueda hacer vanos los esfuerzos realizados, y no debemos confundir las primeras señales positivas con el fin de la alarma. La batalla es muy larga aún, y la transición no será breve", señaló Speranza.



Por el momento, seguirán suspendidas las clases y las actividades industriales no esenciales, y se mantendrán cerrados bares, restaurantes y negocios. Las autoridades calculan que el país está llegando a un pico de contagios y que "en los próximos días" se iniciarán los descensos, sí y sólo sí se mantienen las medidas rigurosas tomadas hasta ahora.



El ministerio del Interior italiano fue muy criticado en estas horas a raíz de una circular que permite los paseos pequeños de padres e hijos menores de edad. Las regiones más afectadas cuestionaron muy duramente la medida. "En Lombardía no cambiará nada de la prohibición"; agregó luego el gobernador Attilio Fontana. "En mi región no se pasea", expresó, categórico el gobernador de la ciudad sureña Campaña, Vincenzo de Luca-