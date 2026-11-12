Keiko Fujimori y las polémicas razones de su "faltazo" a la despedida de León XIV en Perú: "Traeremos muchas donaciones"

El Papa que vuelve a la tierra donde fue obispo no tendrá a la presidenta en su despedida. Keiko Fujimori pidió permiso al Senado para viajar a China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre; la visita de León XIV a Perú se extiende hasta el lunes 16. La silla presidencial quedará vacía justo en el cierre de una gira que el país esperaba con enorme expectativa.

La agenda arrancó el miércoles con todos los honores. El Pontífice, que vivió años en Perú y fue obispo de Chiclayo antes de llegar al Vaticano, aterrizó en Lima por la tarde y fue recibido por Fujimori en el Palacio de Gobierno, con un recorrido por las calles de la capital y una ceremonia de bienvenida. Pero los dos últimos días de la visita quedarán sin la mandataria, y la decisión ya despierta críticas sobre sus prioridades.

León XIV llegó a Perú y lo recibió Keiko Fujimori

La explicación oficial llegó de la mano del primer ministro Luis Galarreta, que habló de fechas imposibles de acomodar: "El viaje de la presidenta a APEC es fundamental. Estábamos viendo cómo calzaban las fechas. Incluso estaba la posibilidad de que la presidenta ya no viajara, pero hay una reunión con el presidente chino (Xi Jinping)", señaló, según informó El Comercio.

El encuentro con Xi Jinping está fijado para el 17 de noviembre, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que este año organiza China. Y ahí aparece el problema logístico que, según el Gobierno, obliga a irse antes: si el vuelo no sale el domingo 15, "por las horas de diferencia que hay entre Perú y Asia y por las horas que sale el vuelo, no llegaría a la cita que le ha dado el presidente, el 17", explicó Galarreta.

León XIV llegó a Perú y lo recibió Keiko Fujimori

Fujimori salió a defenderse antes de que el "faltazo" escalara. Aseguró que "jamás se le ocurriría desairar al Papa" y se definió como una persona "católica, creyente y practicante". También invocó la urgencia climática: "Las circunstancias que atravesamos en nuestro país y con el Fenómeno de El Niño hacen fundamental nuestra presencia en la APEC. Como presidenta tengo obligaciones de estado que cumplir y por supuesto que traeremos muchas donaciones ".

La mandataria pidió además que no se politice la visita y apeló a la emoción: "Lo único que puedo decir es que estamos con mucha ilusión. El Papa será recibido por todos los peruanos, mi corazón se queda en el Perú". Aun así, la imagen es difícil de disimular: mientras el Pontífice despida a su "segunda patria", la presidenta estará en pleno vuelo rumbo a Asia.

León XIV llegó a Perú y lo recibió Keiko Fujimori

El Congreso debía tratar el pedido de permiso para viajar, y la decisión final quedó en manos de los legisladores. Lo cierto es que la ausencia de Keiko Fujimori en el cierre de la visita de León XIV se convirtió en una señal de alerta sobre las prioridades de su Gobierno: entre el Papa peruano y la cumbre con Xi Jinping, la presidenta ya eligió.