La grave denuncia de la familia de George Floyd, el afroamericano asesinado por la Policía en Estados Unidos

Mientras miles de ciudadanos estadounidenses marchaban a lo largo y a lo ancho del país en repudio por el asesinato de George Floyd, la familia del afroamericano de 46 años se reunió con Donald Trump. El desinterés que manifestó el presidente y la advertencia de los abogados de la familia: "Vamos a pedir una autopsia independiente".

Trump recibió al hermano de Floyd, Philonise, el viernes; cinco días después del asesinato. "No me dio la oportunidad de hablar. Fue difícil. Estaba tratando de hablar con él, pero simplemente me rechazó, como diciendo: 'No quiero escuchar de qué estás hablando'. Yo le dije que quería justicia. Le dije que no podía creer que cometieran un linchamiento a plena luz del día", declaró en diálogo con el portal MSNBC.

"Necesito que se haga justicia por mi hermano. No quiero ver su cara en una remera, como a los otros muchachos. Nadie se lo merecía. La gente negra no se lo merece. Todos nos estamos muriendo. La vidas negras importan", sumó.

Mientras se llevaba adelante la reunión, el expolicía Derek Chauvin arrestado y acusado de homicidio. Se trata de uno de los cuatro policías que detuvieron a Floyd, a quien acusaron de haber usado un billete de 20 dólares falso para comprar un atado de cigarrillos. El cargo del que se lo acusa es "homicidio en tercer grado", es decir que, de acuerdo al fiscal Mike Freeman, no hubo intención de matar.

Los abogados de la familia anticiparon en las últimas horas que solicitarán una "autopsia independiente"; dado que consideran que el presunto consumo de drogas hallado en la primera autopsia -no verificado- podría ser usado como un atenuante en el juicio contra Chauvin. "'Tenía asma, tenía una afección cardíaca...', todas esas cosas era irrelevantes cuando vivía, cuando respiraba, caminaba o hablaba; hasta que se encontró con la Policía", sostuvo Ben Crump, uno de los representantes legales de los Floyd.

De acuerdo al reporte policial, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuerpo de Floyd durante ocho minutos y 46 segundos, pese a que el hombre le suplicaba que lo dejara respirar. En las grabaciones aportadas por los testigos, se lo puede escuchar decir: "Por favor, por favor, por favor. No puedo respirar". "La Policía sabe que este tipo de contención sobre una persona tendida en el suelo es inherentemente peligrosa", sostiene el reporte oficial. Los otros tres policías involucrados en la detención fueron despedidos de la fuerza, pero no fueron arrestados, ni acusados por la muerte.