La Justicia de Bolivia pidió la detención de Evo Morales y el ex presidente dijo que la medida lo hace más fuerte

La Fiscalía Especializada en Anticorrupción boliviana emitió hoy una orden de aprehensión en contra del ex presidente Evo Morales, a quien el Gobierno interino de Jeanine Áñez acusó por los supuestos delitos de "sedición" y "terrorismo". Morales dijo que el pedido de arresto no lo inquieta y que lo hace más fuerte.

La noticia fue confirmada por Twitter a través de la cuenta del ministro interino de Gobierno Interior, Arturo Murillo, quien compartió una foto del documento en el que se ordena detener al ex presidente de Bolivia y donde además se solicita que sea trasladado ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción para "prestar su declaración informativa.

La orden firmada por los representantes del ministerio público de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca pide especialmente a fiscales, policías y/o funcionarios públicos que "aprehendan y conduzcan a Evo Morales ante la Justicia.

El Gobierno de facto de Bolivia presentó en noviembre pasado una denuncia contra el ex mantario en la fiscalía en La Paz por el delito de terrorismo y sedición, acusado de haber incitado a la violencia contra el Gobierno Ejecutivo provisional desde su asilo en México.

La denuncia se sustenta en supuestas pruebas como un vídeo en que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada hasta el momento. En la grabación se puede oir que se le pide a un dirigente cocalero mantener bloqueadas las ciudades para impedir el ingreso de alimentos.

Ante esta situación, Morales aseguró que la orden de aprehensión no le “asusta”, sino que le da "más energía y fuerza”. "No me asusta, más bien me da más energía, más fuerza, mientras tenga la vida, el destino me acompañe”, dijo el ex mandatario en comunicación telefónica con el encuentro que se desarrolla en el estadio de Shinahota, donde el partido MAS celebra los 14 años de la primera victoria electoral de Evo.

En su descargo, le pidió a sus compañeros de lucha que no se dejen engañar, y que tampoco lo abandonen. "El gobierno transitorio busca escarmentar a los líderes políticos como en tiempos de la colonia descuartizaron a Tupak Katari para escarmentar y que nunca más haya un líder indígena”, agregó.

Morales se encuentra actualmente refugiado en la Argentina, y antes había estado en México. Luego de algunas semanas en el pueblo a cargo de Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente arribó a la Argentina cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumieron en el poder.

El ex líder boliviano renunció a la presidencia el 10 de noviembre por la profunda crisis política desatada tras las controvertidas elecciones del 20 de octubre, en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición y enfrentamientos en las calles. En ese momento, Morales afirmó que dejaba el cargo para evitar que continuara la violencia en el país y denunció que su gobierno había sufrido "un golpe cívico, político, militar y policial".