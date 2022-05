La masacre en la escuela de Texas: las fotos que el joven asesino publicó en Instagram antes del tiroteo

Estados Unidos es el escenario de una nueva masacre en una escuela. En la tarde del martes, un joven de 18 años se metió en una colegio primario de Texas y disparó contra los alumnos y los maestros. Según el gobernador Greg Abbott, hasta el momento, fueron asesinadas 15 personas. Entre ellos 14 menores de edad y una maestra.

Tras realizar la matanza con ametralladoras, el tirador, llamado Salvador Ramos, se atrincheró en la escuela Robb, ubicada en la ciudad de Uvalde. En ese momento, la Policía llegó al lugar para detenerlo, en tanto decenas de ambulancias llegaban al lugar para atender a los heridos, la mayoría alumnos y alumnas de segundo, tercer y cuarto grado. Tras un enfrentamiento con los policías, Ramos fue abatido y murió.

¿Quién era el asesino?

Según medios de Estados Unidos, Salvador Ramos solía subir imágenes de armas a sus redes sociales. Siempre se mostraba con armas de grueso calibre. Al cumplir la mayoría de edad, pudo comprarlas sin problemas en su país.

De hecho, hace cuatro días, y listo para realizar la matanza en la escuela de Texas, el joven se fotografió con dos de sus armas largas y subió las imágenes en Instagram. Además etiquetó al usuario @epnupues, al que no conocía.

Tras la masacre en la escuela, ese mismo usuario, que pertenece a una joven, publicó un breve diálogo que había tenido con el asesino unos días antes. En esa charla, Ramos le advertía que le conteste dentro de una hora porque le quería contar un secreto.

Ese ida y vuelta comenzó en la tarde del 12 de mayo. Sin conocerla, Ramos le escribió y luego le preguntó si ella iba a publicar en las historias de Instagram las fotos con las armas en las que él la etiquetaba.

En tanto, el viernes pasado, la joven le escribió y le consultó: “¿Qué tienen que hacer tus armas conmigo?”. Y Ramos le respondió: “Solamente quiero etiquetarte. Deberías estar agradecida que solo te etiqueto”.

Entonces, ella le dijo que estaba asustada. Esa conversación llegó a su fin el viernes 20. Hoy por la mañana, él retomó la charla y le dijo: “Estoy a punto de”. Ella le preguntó: “¿A punto de qué?”. Y él le dijo: “Te lo diré antes”.

Hoy a las 7 de la mañana, antes de ingresar al colegio, Ramos le escribió: “Te voy a escribir en una hora, pero tenés que responder. Es un secretito y te lo voy a contar”. La chica le contestó que se sentía mal y que tal vez no le respondiera. Éntonces, él le escribió: “Voy a salir al aire”. Eran las 9.16 de la mañana. A las 11 mató a 15 personas e hirió a varias decenas más.

La usuaria fue atacada en redes sociales por no dar aviso a la Policía y ella se defendió: “La única razón por la que le respondí fue porque le tenía miedo. Ojalá me mantuviera despierta para al menos tratar de convencerlo de que no cometiera su crimen. Yo no sabía”.

Por su parte, el jefe de la Policía de Uvalde, Pete Arredondo, aseguró que Ramos actuó solo. “A este punto, la investigación nos dice que el sospechoso actuó solo en este crimen”, afirmó durante una conferencia de prensa.