"La mataron por no llevar el velo": el asesinato de una joven iraní tras ser detenida por la "policía de la moral"

El viernes Irán se vistió de luto una vez más. Durante esa jornada falleció Mahsa Amini, la joven que había sido detenida y demorada por la denominada policía de la moral Iraní desde hacía cuatro días. La mujer de 22 años fue apresada por las fuerzas de seguridad con la excusa de llevarla a una comisaria para brindarle una hora de "reeducación" para explicarle cuales son las normas de vestimenta para las mujeres de la religión islámica. Los familiares de la víctima denunciaron que solo transcurrieron dos horas desde la detención hasta el ingreso de la joven al hospital y aseguraron que ella no tenía condiciones médicas que pudieran explicar el desenlace de su ataque cardíaco. "Repentinamente sufrió un problema de corazón y fue inmediatamente llevada a un hospital", informó la policía iraní sobre el supuesto causal de su fallecimiento.

Mahsa Amini.

Este hecho que conmocionó al mundo entero, fue un lamentable e importante disparador para todas las mujeres de Irán, que por primera vez en mucho tiempo se manifestaron drásticamente y se animaron a cortar sus cabellos y a quemar sus velos pidiendo justicia por Mahsa y por cada una de las mujeres que sufrieron una condena por incumplir estas restrictivas normas. Estas manifestaciones fueron impactantes para toda la sociedad que integra la religión islámica, ya que desde 1979, según el ayatolá Ruholá Jomeiní, el velo o Hiyab es obligatorio para todas las mujeres debido a que sin él se considera que están "desnudas".

Ebrahim Raisi, Presidente de Irán.

A raíz del revuelo mundial que se generó por este caso, el Presidente de Irán Ebrahim Raisí emitió un comunicado en el cual ordenó una investigación a cargo del Ministerio de Interior para abordar el incidente de manera urgente y precisa en conjunto con un informe que presenten los resultados. No obstante a esto, Amnistía Internacional ordenó una investigación criminal por la sospechosa muerte de la joven bajo custodia policial.

Manifestación con mujeres que se quitan sus velos en Irán tras la muerte de Mahsa.

Hasta el momento continúan las protestas en Irán por la detención y el asesinato de Amini, y como de costumbre, están presentes las fuerzas de seguridad iraníes que actuaron con la violencia que los caracteriza y dispersaron con gas lacrimógeno una manifestación en el noroeste del país y realizaron “varios arrestos” tras las movilizaciones de las mujeres.

La detención

Mahsa Amini y su familia estaban de vacaciones en la capital iraní, cuando junto con su hermano fueron interceptados por una furgoneta de vigilancia de la moralidad en la entrada de la autopista Shahid Haghani. A pesar del intento de intervención de su hermano, Kiarash, detuvieron a la joven por incumplir el estricto código de vestimenta para las mujeres iraníes. Apenas unas horas después, la joven falleció. Creen que fue asesinada por los oficiales de dicha fuerza iraní.

Derechos Humanos en Irán

La religión islámica en Irán priva a las mujeres a pertenecer y obtener los mismos derechos que los hombres. Esta diferencia no solo se ve reflejada en los derechos laborales, estudiantiles y personales, sino en el código de vestimenta y en sus pensamientos ideológicos. La ropa obligatoriamente debe cubrir todo el cuerpo sin dejar ninguna parte a la vista, y el velo o Hiyab debe utilizarse siempre, ya que es obligatorio y sin excepciones.

Para las mujeres que no cumplen con estas normas hay una serie de torturas y penas que no son toleradas por la Organización de Derechos Humanos, por el motivo de que son aberrantes, abusivas y "discriminatorias". Estos castigos no solo reflejan el caso de Mahsa, sino el de muchas mujeres que a lo largo de la historia han sido castigadas por sus convicciones.

Nasrín Sotudé, abogada defensora de los derechos de las mujeres en Irán condenada a 38 años de prisión y 148 latigazos.

Hace menos de un mes, en Irán, fueron condenadas a la pena de muerte dos mujeres de 31 y 24 años, activistas LGBTI+ tras ser acusadas de promover la homosexualidad, por sus intereses y gustos personales, la religión cristiana y por haberse contactado con un medio opuesto al régimen iraní. Además, a este caso se le suma la pena de 38 años de cárcel y 148 latigazos que recibió la abogada Narsin Sotoudeh por defender pacíficamente los derechos de todas las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes que respectan al uso del velo o Hiyab en Irán.

Las aberrantes declaraciones del Presidente de Irán sobre el Holocausto

Ebrahim Raisi, actual presidente de Irán, realizó hace unos días una entrevista en el programa 60 minutes de la cadena CBS en la cual le consultaron sobre su creencia con respecto al Holocausto. "¿Cree que el holocausto ocurrió?" fue la primer pregunta que disparo las inhumanas declaraciones de Raisi. "Mira, los eventos históricos deben ser investigados por investigadores e historiadores. Hay algunas señales de que ocurrió. Si es así, deberían permitir que se busque y se investigue", afirmó el jefe político del régimen iraní.





Respuesta de Yair Lapid en Twitter tras los dichos del Presidente de Irán sobre el Holocausto.

La periodista continuó con la misma línea de preguntas que respecta y abarca al judaísmo, y le consultó sobre su opinión en base a la existencia de Israel, "El pueblo de Palestina es la realidad. Este es el derecho del pueblo de Palestina que fue forzado a dejar sus casas y su patria. Los norteamericanos están apoyando a este falso régimen para que eche raíces y se establezca allí", concluyó Raisi ratificando una vez mas su discurso antisemita. Como respuesta a este discurso de odio, Yair Lapid, primer ministro de Israel publicó en Twitter imágenes del Holocausto con el fin de demostrarle a Ebrahim las "señales" que necesitaba para creer en el genocidio.