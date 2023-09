La NASA dio su primer informe sobre los OVNIS: "Existen pero no sabemos que son"

Mientras que durante décadas quienes afirmaban que la humanidad no estaba sola en el universo eran interpretados como estafadores y locos, las últimas noticias respecto al fenómeno ovni en el mundo, han cambiado esa tendencia por completo. Primero el miércoles, en la Cámara de Diputados de México expusieron unas momias de mil años de antigüedad que pertenecerían a una especie extraterrestre, y este jueves, la NASA publicó un informe sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados, los FANI (la nueva denominación de ovnis), y su director reconoció que estas anomalías existen, pero que no saben de dónde ni cómo suceden.

En este estudio independiente encomendado por la agencia aeroespacial norteamericana, revelaron que hay pocas observaciones de alta calidad sobre el tema, por lo que es "imposible sacar conclusiones científicas firmes sobre su naturaleza". Aunque al mismo tiempo allí aceptaron que "la naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido, y los datos son el lenguaje que utilizan los científicos para descubrir los secretos".

"El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna prueba de que los FANI tengan un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son", expresó en una conferencia de prensa el titular de la NASA, Bill Nelson. "Hay que investigar más", agregó.

.A su vez, Nelson aseguró que "la NASA hará este trabajo de forma transparente en beneficio de la humanidad", tras anunciar que en el organismo nombrarán a un director de investigación de fenómenos anómalos para que se aboque por completo al fenómeno presuntamente extraterrestre.

Justamente el miércoles hubo una antesala a este debate, con la exposición en México de tres supuestos aliens momificados que habían sido recuperados de Perú en 2017. Allí estuvo como oradora una especialista argentina. Se trata de Andrea Pérez Simondini, la directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni de Argentina (CEFORA). Desde el país norteamericano habló con BigBang para descifrar más de cerca las claves de lo que está ocurriendo alrededor de todas estas novedades.

¿Cómo se dio la presentación que hiciste en México?

- Nuestra participación fue por una invitación del diputado federal mexicano Sergio Gutiérrez Luna, quien llevó adelante una audiencia pública con participantes de Estados Unidos, a través del piloto teniente Ryan Graves, quien declaró en la Cámara de Representantes del Senado de EE.UU., y fue el operador del portaaviones USS Nimitz en el momento del ovni Tic-Tac, muy reconocido por el video. Estuvo un congresista japonés para también llevar la experiencia de legislar en Japón sobre estos eventos no reconocidos aéreos. También representantes de la Asociación de Pilotos y de controladores aéreos de México, para dar este testimonio de lo que experimentaban.

Nosotros nos presentamos a través de un proyecto que se llama ALAS, que es América Latina para Aeroespacios Seguros, con el objetivo de recolectar testimonios y trabajos en conjunto con estos especialistas, para generar herramientas de trabajo y de acción en el ámbito de nuestro continente. Fue una experiencia tremendamente valiosa, con muchas reuniones posteriores de trabajo con la Asociación de Pilotos mexicanos y, en ese contexto, ya empezamos a interrelacionarnos para que América Latina pueda contribuir con la obtención de datos duros, a partir de generar un formulario de denuncia que se encuentre en todas las terminales aéreas y de esa manera empezar a normatizar una base global para Latinoamérica.

¿Cómo sentiste ese lugar que te dieron luego de que durante tantos años ningunearan tus investigaciones y las de muchos otros ufólogos?

- La vivencia personal fue fantástica porque, empezamos hace mucho tiempo con mi madre Silvia a investigar el tema. Esto parece un cuento de ciencia ficción, si se quiere. Y el haber estado ahí, ante personalidades del campo de la aviación, de la aeronáutica y los legisladores, y llevando también un poco la responsabilidad de los proyectos que estamos desarrollando en Argentina y en Latinoamérica, fue un gran impacto, muy emocionante.

Realmente esto nos da la posibilidad de tener una mirada más elevada desde lo institucional y, de alguna manera, empiezan a ser objetivos cumplidos, soñados, y eso realmente quiero trasladarlo con mucha fuerza. Esto también es un trabajo que empieza a ser una base, una plataforma disparadora para América Latina, porque tuvimos muy buena recepción en los miembros de la Asociación de Pilotos que nuclean estas experiencias de México. Hemos tenido una jornada de trabajo, de intercambio muy valiosa.

Nos vamos con muchas herramientas y una mirada de llevar esto ahora, el año que viene, a nuestro propio Parlamento en Argentina. Trajimos aquí una adhesión de una diputada nacional, Marcela Antola, que realmente fue de significancia para el legislador que organizó esta Asamblea Pública, y esperamos que se fortalezca, porque también hicimos relación con el congresista japonés, que incluso intercambió saludos con nuestra representante legislativa. Todo esto contribuye para que también tengamos el mismo disparador en nuestro país. Así que estamos con mucha expectativa de que podamos dar ese paso de avance.

La NASA ofreció un informe y su titular reconoció que aunque no encontraron "evidencias de que estas anomalías tengan origen extraterrestre", no saben "qué son estas anomalías". ¿Cómo calificaría esta definición?

- Lo tomé con muy buen agrado y leí el informe, que ya está en nuestro poder. Es lo que esperábamos. Ellos reconocen, a través de un panel de 16 científicos, que existe un fenómeno aéreo no identificado que merece ser abordado con las máximas exigencias de la ciencia. Han reconocido que esos eventos aparecen en situaciones extraordinarias, y que a partir de ahora, van a disponer de las máximas herramientas que posee la NASA, que son los sensores de alta tecnología que tienen en los satélites, que los tienen que regular específicamente para captar, registrar y estudiar estos fenómenos.

En principio no me sorprende porque esperábamos que sea en ese tenor. Y también se convierte en un hecho histórico porque la NASA durante toda la vida negó la posibilidad de la existencia de fenómenos de origen inhumano, que si bien no afirman que lo sea, sí ya muestran un interés para poder determinar su origen, y abren, mínimamente, la posibilidad de que pudieran ser de origen no humano. De eso se trata la conformación de este panel de científicos, y a partir de ahora, con estos elementos tecnológicos.

¿Cuáles calcula que serán los próximos anuncios sobre el tema ahora que están saliendo a la luz tantas evidencias?

El próximo paso, antes de que termine el año, es realizar una presentación en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, para un poco trasladar ahora la experiencia en la audiencia pública que se desarrolló en la Cámara de Diputados de México, poner los antecedentes del Senado de Estados Unidos y empezar a generar conciencia en nuestro propio órgano legislativo nacional. Así que estamos muy enchufados con esta posibilidad y de ahí en adelante empezar a abrir la agenda sobre el estudio de los fenómenos aéreos no identificados.

Recientemente se habló de un enfrentamiento entre la Fuerza Aérea Argentina y cuatro ovnis en Bahía Blanca, ¿qué sucedió allí?

El caso muestra claramente dos ejes que fueron el centro de atención en la presentación en México. Una, la seguridad en las operaciones de tránsito aéreo, y otra, la seguridad en relación a la soberanía. Estamos hablando de eventos que desarrollan movimientos con tecnología no replicable, en principio, que muestran una capacidad en desplazamientos inaudita, con velocidades hipersónicas, arriba de los 20 o 30 mil kilómetros por hora, que desarrollan en ese movimiento lo que se denomina vuelo antigravedad, que es esa detención abrupta y cambio abrupto también de dirección.

Y lo que es lo que llama realmente la atención en todos los protagonistas que hacen las denuncias es la capacidad de vuelo transmedio en relación a que vuelan en nuestra atmósfera, salen y reingresan de ella por cualquier lugar y se muestran debajo del agua. Lo que aconteció en Bahía Blanca es una buena señal para tener una mirada de seguridad en el espacio aéreo, siendo que ahí tenemos una terminal aérea que regula nuestra Administración Nacional de Aviación Civil, donde, ante el testimonio de vecinos que rodean la base aeronaval Comandante Espora, anuncian que hubo una cantidad de disparos a algo en el cielo con distinto tipo de municiones y que hasta el día de hoy no sabemos qué ocurrió, siendo que las declaraciones primarias del jefe de la base hablaban de que había sido una fake news y un video editado por los vecinos.

Hoy esto está absolutamente comprobado, que los vecinos no solo no mentían, sino que aparecieron muchísimas imágenes y audios sobre esos disparos y, como te decía, hasta el día de hoy no sabemos qué incursionó o qué sucedió en relación a este hecho. Por lo cual, si algo sobrevoló, sin hablar de extraterrestres, si algo sobrevoló por un punto tan estratégico como la base aeronaval Comandante Espora, estamos realmente en una situación de inseguridad sobre lo que allí sucedió.