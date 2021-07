La nieve sorprendió a Brasil y se vistió de blanco: qué puede pasar en Buenos Aires

A pesar de que Brasil se caracteriza por sus increíbles playas, su calor y el agua celeste de su mar, en las últimas horas los brasileños dejaron el traje de baño para salir a las calles a disfrutar de algo muy distinto.

Es que una ola de aire frío que circula por el sur del país, ocasionó en las últimas horas una histórica nevada en al menos 13 ciudades del estado de Rio Grande do Sul.

Como podía esperarse, la sorpresa y el impacto por la llegada de la nieve hizo que rápidamente las redes sociales se inundaran con imágenes de calles, autos y campos totalmente blancos.

Durante la madrugada de este miércoles, donde la nieve llegó con mayor intensidad, los termómetros registraron bajas de hasta -7°C en ciudades como Santa Catarina. Además, durante el día algunas localidades tuvieron nieve o lluvia helada.

Desde Metsul, una empresa local de meteorología, compartieron en su cuenta de Twitter distintos videos e imágenes de las diferentes zonas donde se pueden ver las nevadas. Entre las ciudades destacadas se encuentran Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Caxias do Sul y Santa Catarina.

"La nieve seguía cayendo levemente al final de la noche en partes de Santa Catarina, pero las condiciones para el fenómeno cesan gradualmente en las próximas horas en el sur de Brasil. Fue uno de los principales episodios de nieve de la historia reciente y encantó a mucha gente", explicaron desde la cuenta.

Además, indicaron que esta mañana la nieve ya desapareció, pero que el frío seguirá y será aún peor en las próximas horas. "La noche de este viernes será una de las más frías de los últimos 20 a 30 años en algunas ciudades de la región Centro-Sur de Brasil. Será el pico de la ola de frío en las bajas y en las heladas", aclararon.

¿Nevará en Buenos Aires?

La bajas temperaturas también provocaron que en varias provincias de la Argentina nieve durante las últimas semanas, y aunque en Buenos Aires rige una alerta violeta, no hay muchas chances de que ocurra el mismo fenómeno en la zona centro de la provincia.

Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional, sí puede ocurrir que nieve en la parte donde están ubicadas las sierras bonaerenses.