La OMS advierte sobre las reaperturas apresuradas, en medio de rebrotes en todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la reapertura prematura de las actividades puede causar “situaciones que nadie quiere”, en momentos en que la pandemia de coronavirus sigue avanzando con firmeza en América y reapareciendo en un número creciente de países que creían haber dejado atrás el pico de contagios.



“La reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los datos, podría llevar a situaciones que nadie quiere”, afirmó el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en teleconferencia de prensa.



“Entendemos totalmente la presión que sufren algunos gobiernos, pero recomiendo buscar un equilibrio entre la contención del coronavirus y la reapertura de actividades”, agregó el especialista irlandés, según la agencia de noticias EFE.



El funcionario puso el ejemplo de México -octavo país con más casos de Covid-19 y quinto con más muertes por la enfermedad en todo el mundo-, que puso en marcha una salida gradual de la cuarentena sin que la curva de contagios llegara al punto más alto.



La pandemia continuó avanzando de manera implacable en el continente americano, que ya tenía cinco países entre los diez con más contagios y cuatro entre los diez con más decesos.



En Estados Unidos -por lejos el país más afectado con una cuarta parte de los casos y los fallecimientos en todo el mundo-, el presidente Donald Trump rehusó hablar sobre la situación del Covid-19 al llegar a Doral, Florida, pese a que ayer volvió a batirse el récord diario de nuevos contagios, con más de 60.000.

Asimismo, en ese estado sureño -convertido en uno de los epicentros estadounidenses de la pandemia en las últimas semanas-, en los últimos 13 días aumentaron 76% las internaciones por coronavirus, 86% la ocupación de camas de terapia intensiva y 124% el uso de respiradores mecánicos, según datos oficiales.Por las dudas, México informó que evaluaba mantener hasta el mes próximo el cierre de la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales, que en principio rige hasta el 21 de este mes.“Los estados del sur de Estados Unidos, Nuevo México, Arizona y Texas, están en incremento; nuestra perspectiva y la de la Secretaría de Salud es que no sería prudente ahora hacer una apertura, porque lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote”, explicó el canciller, Marcelo Ebrard.En Brasil -segundo país con más casos y más muertes por coronavirus-, el presidente Jair Bolsonaro, quien permanecía aislado tras haberse contagiado, pidió no obstante a gobernadores y alcaldes que “comiencen a abrir el comercio lo más rápido posible porque, en caso contrario, los problemas se van a agravar y mucho”.En Perú -quinto país con más contagios y décimo con más defunciones, pero a la vez entre los que mayor cantidad de pruebas hacen y con una alta tasa de recuperación de infectados-, los médicos convocaron a una huelga nacional de 48 horas a partir del miércoles próximo, a la que podrían sumarse otros trabajadores de la salud, en protesta por la falta de equipos de protección y testeo para ellos, y por la demora en el pago de sus sueldos.

Perú fue uno de los primeros países de América latina en imponer una cuarentena estricta pero, como no acompañó esa medida con un buen abastecimiento de recursos y protección para los trabajadores en la primera línea del combate a la pandemia, no logró frenar los brotes masivos en hospitales y mercados y entre la Policía.En Colombia -sexto país en América y decimonoveno en el mundo con más casos-, las autoridades de Bogotá anunciaron hoy que darán marcha atrás al proceso de reapertura gradual iniciado en junio y a partir del lunes próximo volverá a regir una cuarentena estricta, en turnos de dos semanas según los barrios de la ciudad, debido al acelerado ritmo de contagios del nuevo coronavirus.“Vienen los meses más difíciles porque en Bogotá aún no se ha alcanzado el pico de la curva de contagios”, advirtió la alcaldesa, Claudia López.En Bolivia, donde en los últimos días se habían reportado los contagios de la presidenta interina Jeanine Áñez y de cuatro de sus ministros -incluida la de Salud, Eidy Roca, reemplazada provisoriamente por su colega de Defensa, el militar retirado y empresario Luis López-, hoy se informó que también está infectada la presidenta del Senado y primera en la línea de sucesión presidencial, la opositora Eva Copa.Asimismo, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que la ciudad volverá a someterse a una cuarentena rígida entre el 16 y el 19 de este mes, aprovechando los feriados por las Fiestas Julias, con el propósito de que en esos cuatro días puede reorganizarse el sistema de salud para contener mejor la pandemia.Fuera de América continuó creciendo hoy la cantidad de países que volvieron a tomar precauciones al haber detectado rebrotes después de considerar superada la peor etapa de propagación del virus.En España -donde hoy se cerraron las campañas para las elecciones regionales del domingo en Galicia y el País Vasco-, Extremadura volvió a implantar el uso obligatorio de tapabocas en los espacios públicos, tal como ya lo habían hecho Cataluña y las islas Baleares, y lo analizaban al menos otras cuatro autonomías.En Italia, el primer ministro, Giuseppe Conte, reveló que el gobierno estudiaba la posibilidad de extender hasta fin de año el estado de emergencia por la pandemia, luego de que la cantidad de contagios en el país aumentara por tercer día consecutivo.En Israel, el Gobierno ordenó cerrar numerosos barrios en varias ciudades tras registrar un nuevo récord diario de contagios y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, admitió que reabrió “demasiado rápido” la economía después de la primera ola de infecciones.Además, Hong Kong volvió a disponer el cierre de las escuelas a partir del lunes próximo, en Japón volvió a batirse por segundo día seguido el récord diario de contagios en Tokio y en Australia, el estado Victoria se convirtió en el primero en el país en recomendar el uso de tapabocas tras detectar un rebrote en su capital, Melbourne.