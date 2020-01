La reina Isabel aceptó la ruptura de Meghan y Harry y anunció un periodo de transición: "Los apoyamos por completo"

Después de que los duques de Sussex anunciaran su deseo de abandonar sus deberes como miembros de la Familia Real, este lunes finalmente la Reina Isabel II anunció públicamente que, luego de una discusión constructiva familiar, apoya la decisión de Meghan Markle y su nieto Harry de crear "una nueva vida como una familia joven".

El un comunicado oficial, la reina de Inglaterra aclaró que hubiera preferido que la pareja siguiera con sus labores como miembros de la Familia Real a tiempo completo, pero que aún así, respeta y entiende el deseo de ambos "de vivir una vida más independiente como familia sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia".

"Hoy mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y de su familia. Mi familia y yo apoyamos por completo el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una familia joven", aseguró Isabel, y agregó que los Duques de Sussex dejaron bien en claro que de ahora en más ya no quieren depender de fondos públicos.

De este modo, luego de mantener una reunión con Carlos, el Príncipe de Gales; William, el Duque de Cambridge y Harry, la familia acordó "que habrá un período de transición en el que los Sussex pasarán tiempo en Canadá y en el Reino Unido". De este encuentro también participó Meghan de manera remota, ya que se encuentra en Canadá junto a su hijo Archie.

"Estos son asuntos complejos que mi familia debe resolver, y aún queda mucho trabajo por hacer, pero he pedido que se tomen las decisiones finales en los próximos días”, aclaró por último.

Los Duques de Sussex se alejaron de los focos de atención en noviembre pasado, cuando se tomaron seis semanas sabáticas, lo que los llevó incluso a pasar la Navidad lejos de la Familia Real. Esta postura fue bastante sorprendente, pero lo fue aún más la decisión que tomaron hace muy pocos días, cuando anunciaron que querían dejar de formar parte de la familia de la reina, con el objetivo de trabajar para ser independientes financieramente.

La relación entre William y Harry

Para calmar los rumores de un escándalo familiar, en las últimas horas Harry y su hermano William emitieron por su parte un comunicado en que aclaran que no existe una mala relación entre ellos.

"A pesar de las claras negaciones por nuestra parte, una noticia falsa apareció en un periódico del Reino Unido hoy especulando sobre la relación entre el duque de Sussex y el duque de Cambridge. Para los hermanos que se preocupan tanto por los problemas relacionados con la salud mental, el uso de lenguaje provocativo de esta manera es ofensivo y potencialmente dañino", indicaron.

A pesar de que el comunicado no menciona directamente a la nota de The Sunday Times, parece ser que la crítica refiere a un artículo publicado esta mañana por el periódico británico titulado “Los príncipes se pelearon porque William no era amigable con Meghan". En el articulo, el periódico dice que la familia real, y en particular William, maltrataban a Meghan, por lo que antes de que se conociera el comunicado la reina, los dos hermanos salieron a acallar los rumores.