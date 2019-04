Las impactantes imágenes de como quedó por dentro y por fuera la catedral de Notre Dame

El incendio en la Catedral de Notre Dame tiene a todos los franceses en vilo, ya que los bomberos que trabajaron el lunes pasado para apagar el incendio, explicaron en las últimas horas que todavía hay serios riesgos de que algunas partes de la estructura de la Iglesia cedan y se desplomen.

En medio de tanta incertidumbre y dolor, el ministro de Cultura Franck Riester declaró esta mañana que las compañías para remover los escombros ya trabajan en el lugar, y que lo más peligroso es remover lo que queda de la estructura del techo, ya que eso puede provocar el derrumbe de la bóveda.

Por otra parte, el rector de la Catedral, Patrick Chauvet, afirmó que la Iglesia permanecerá cerrada al público durante seis años, el tiempo mínimo que se cree que durará la restauración.

Luego del incendio, cientos de fieles decidieron hacer donaciones para ayudar con la remodelación de la Iglesia, y hasta ahora, se han juntado 850 millones de euros. Según trascendió, hay tres familias importantes y millonarias de Francia que ya han prometido su dinero, aunque también varias empresas adelantaron que pondrán una importante suma.

Just had a wonderful conversation with @Pontifex Francis offering condolences from the People of the United States for the horrible and destructive fire at Notre Dame Cathedral. I offered the help of our great experts on renovation and construction as I did....