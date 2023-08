Le cedió el control de un avión a su hijo de 12, se estrellaron y murieron: al enterarse, la madre se mató

Un hecho catastrófico sucedió hace algunos días el Mato Grosso, en Brasil, y se dio a conocer recién ahora con la investigación del caso confirmada. En el mismo, la irresponsabilidad y el poco cuidado de los menores fueron algunos de los puntos de la desgracia. Garon Maia, un empresario reconocido de su país, se subió a una avioneta junto a su hijo Francisco de 12 años, le cedió el control para que aprendiera a pilotear y culminó con el peor final: se estrellaron y murieron.

El sábado 29 de julio, el reconocido empresario de Brasil despegó en un avión bimotor modelo Beechcraft Baron 58 junto a su hijo desde el aeropuerto de Vilhena, en Rondonia, cerca de las seis de la tarde. La idea principal era una sola: que Francisco aprendiera a pilotear y tener el control de la avioneta. Pero eso mismo alcanzó aproximadamente ocho minutos en el aire, hasta que la aeronave desapareció del radar y nunca más se los vio.

Ahora salió a la luz que Francisco estaba a cargo del control y su padre como su copiloto. La avioneta cayó sin control en una selva ubicada en la frontera entre los estados de Rondonia y Mato Grosso. Se precipitó hacia la tierra y se estrelló. Según pudieron dar a conocer los investigadores de la causa, tanto Maia como el niño de 12 años fallecieron en el acto. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente con los restos de la aeronave luego de una denuncia ejecutada por su desaparición, a la cual se debió realizar una severa búsqueda en toda la zona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien no se conoce con exactitud la razón por la cual se produjo el accidente, los investigadores llegaron a la conclusión de que el viaje fue más largo de lo que creían que iba a ser y por lo tanto, el menor no pudo controlar la situación en su inesperado rol de piloto. Antes de despegar, el empresario había realizado una especie de mapa en el cual marcaba el recorrido que iban a realizar: desde la granja en la ciudad de Nova Conquista, en Rondonia, donde estaban, se dirigirían hacia el aeropuerto de Vilhena para cargar combustible y luego marcharían hasta Campo Grande Mato Grosso do Sul, donde vivía Francisco con su madre.

Aun así, en las últimas horas se dieron a conocer imágenes que dejan registradas que más allá del camino y de la irresponsabilidad de poner a un menor al volante, también una de las razones por las cuales se produjo el accidente es que mientras que Francisco piloteaba, a su costado estaba su padre filmando videos tanto del viaje como también de él, en modo selfie, mientras bebía una cerveza.

El dolor de la familia de Maia no culminó con el accidente fatal del hombre y su hijo, sino que días más tarde, luego del allanamiento de los cuerpos encontrados y de dar a conocer la investigación, la esposa del empresario, Paula Pridoni, de 27 años, decidió quitarse la vida tras no poder soportar el dolor de la muerte de sus dos seres queridos.