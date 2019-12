Los siniestros souvenirs de Auschwitz que se vendían hasta ayer en Amazon

La chica, rubia ¿"aria", pensarán los nazis?, sostiene un toallón extendido con la imagen del campo de concentración de Auschwitz. La publicidad aclara que la toalla es "perfecta para la playa, la pileta, yoga, pilates, nadar, viajar, ducharse, hacer gimnasia, trekking o secarse la transpiración". Grosso modo, los historiadores calculan que allí fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial alrededor de $1.100.000 personas, la gran mayoría prisioneros judíos. Lo que se ve en el toallón es una foto del frente del campo, donde se observa el tristemente célebre letrero con la siniestra frase "Arbeit Macht Frei" ("El trabajo libera").

La publicidad fue subida a Amazon, junto con otras que promocionaban ornamentos para el árbol de Navidad, cadenitas para San Valentín, Día de los enamorados -en este caso, con imágenes del Museo del Holocausto de Berlín- y hasta abrelatas. En todos ellos aparecía la imagen del campo de concentración. En el motor de búsqueda del sitio aparecían cuando el usuario escribía "Auschwitz ornaments" ("Adornos de Auschwitz").

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W