Meghan Markle reveló que sufrió un aborto espontáneo: "Es un dolor casi insoportable"

Alejada de la realeza, Meghan Markle decidió escribir en las últimas horas una emotiva columna de opinión para el diario New York Times, en el cual reveló que perdió un embarazo en julio de este año. "Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo. Es un dolor casi insoportable", se sinceró la esposa del príncipe Harry.

Meghan Markle contó que a mediados de este año perdió un embarazo.

El artículo que escribió se titula "The Losses We Share” (las pérdidas que compartimos), y en ella no solo habla del aborto espontáneo que sufrió recientemente, sino de cómo durante todo este año muchas personas perdieron a sus seres queridos por la pandemia del coronavirus.

A pesar de que en ocasiones Meghan y Harry priorizaron su privacidad para poder llevar una vida en familia más serena, en esta oportunidad la actriz quiso abrir su corazón para que todos aquellos que pasaron por una situación similar a la de ella, se sientan comprendidos y acompañados.

“Era una mañana de julio que comenzaba tan ordinariamente como cualquier otro día: preparar el desayuno. Alimentar a los perros. Tomar vitaminas. Encontrar ese calcetín perdido. Recoger el crayón rebelde que rodó debajo de la mesa. Atar mi cabello en una cola de caballo antes de sacar a mi hijo de su cuna. Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien. Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito (Archie), que estaba perdiendo al segundo", describió Markle.

La esposa de Harry reveló que un día cualquiera sintió un dolor muy fuerte y que luego debió quedar internada.

Después de eso, indicó que debió ser internada en un hospital, y que durante ese tiempo permaneció junto a su esposo. "Sentí la humedad de su palma y besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas. Mirando las frías paredes blancas, mis ojos se pusieron vidriosos. Traté de imaginar cómo nos curaríamos. Sentada en una cama de hospital, viendo cómo se rompía el corazón de mi esposo mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío, me di cuenta de que la única forma de comenzar a sanar es preguntar primero: ‘¿Estás bien?' ”, explicó.

Del mismo modo, la esposa de Harry reveló lo que significó para ella perder un hijo, algo que describió como “un dolor casi insoportable", al mismo tiempo que aseguró que esa sensación de tristeza es algo por lo que muchos pasan, pero que pocos se animan a hablar.

En relación a esto, criticó el hecho de que explayarse sobre la pérdida de un hijo esté casi prohibido y que se considere inaceptable dentro de la sociedad: "En el dolor de nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en una habitación de 100 mujeres, entre 10 o 20 habrían sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, a pesar de la asombrosa coincidencia de este dolor, la conversación sigue siendo un tabú, plagada de vergüenza (injustificada) y perpetuando un ciclo de duelo solitario.”

Por otra parte, en la columna de opinión, Meghan también reflexionó sobre el particular año que vivió el mundo entero como consecuencia de la pandemia de COVID-19, una situación que dejó y aun dejar cientos de fallecidos.

Markle llamó a que todos le preguntemos al otro si se encuentra bien.

"Este año ha llevado a muchos de nosotros a nuestros puntos más críticos. La pérdida y el dolor nos han afectado a todos en este 2020, en momentos tensos y debilitantes. Hemos escuchado todas las historias: una mujer comienza su día, tan normal como cualquier otro, pero luego recibe una llamada en la que le dicen que perdió a su madre a causa del Covid-19. Un hombre se despierta sintiéndose bien, tal vez un poco cansado, pero nada fuera de lo común. Da positivo por el coronavirus y, en cuestión de semanas, él, como cientos de miles más, ha muerto”, se lamentó.

Tras un año tan complejo, y en la víspera del Día de Acción de Gracias, Markle entonces llamó a la población a hacerle a los demás la simple pregunta de “¿Estás bien?”, y así comprometerse con el otro.

"Nos estamos adaptando a una nueva normalidad en la que los rostros quedan ocultos por máscaras, pero nos obliga a mirarnos a los ojos, a veces llenos de calidez, otras de lágrimas. Por primera vez, en mucho tiempo, como seres humanos, realmente nos estamos viendo. ¿Estamos bien? Lo estaremos", cerró.