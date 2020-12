Michael Schumacher, la posibilidad de regresar a una "vida más normal" a 7 años del accidente y la incógnita de su salud

El expiloto alemán Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, comenzó un tratamiento para "poder volver a una vida más normal", según reveló este viernes su amigo y exjefe en Ferrari, el francés Jean Todt.



"Soy muy discreto sobre este tema, en la medida en que sabemos que Michael tuvo un accidente muy grave el 29 de diciembre de 2013, y que lamentablemente tuvo grandes consecuencias. Desde entonces, ha sido tratado para poder volver a una vida más normal", indicó Todt en una entrevista con el diario "Ouest France" que reprodujo la agencia italiana ANSA.



Desde que Schumacher, de 50 años, sufrió el accidente de esquí en los Alpes franceses el 29 de diciembre de 2013, su estado de salud es una incógnita. De hecho, no se difundieron ni imágenes del ex famosísimo ex piloto de Ferrari, así como tampoco partes médicos. Todo alrededor del cuadro de Michael se transformó con el correr de los años en una verdadera incógnita.

De aquel grave accidente en los Alpes se supo que todo ocurrió mientras esquiaba: el piloto tropezó y se golpeó su cabeza contra una roca. De acuerdo a lo que se supo en aquel entonces, el casco le salvó la vida, aunque las secuelas habrían tenido tal gravedad que desde entonces el reconocido corredor de Fórmula 1 no volvió a hacer ningún tipo de aparición pública.

El hermetismo en cuanto a la salud del ex piloto es tal que la propia familia, especialmente su esposa, Corinna, le pidió a los familiares y amigos más cercanos que no realicen ningún tipo de declaración a la prensa sobre el estado de salud del campeón.

Sin embargo, hace dos años, el diario británico Daily Mail reveló algunos datos vinculados a la salud, pero especialmente a cómo era su vida cotidiana y cuáles habrían sido las leves mejorías que había presentado. En aquella publicación se supo que Schumacher no estaba postrado en una cama ni conectado a un respirador artificial, aunque todavía no podía caminar y recibía cuidados y terapias especiales que tenían un elevadísimo costo.

Tiempo atrás, además, se dijo que el alemán residía en un anexo de su casa en la ciudad suiza de Gland, especialmente acondicionado como un hospital. Sin embargo, de acuerdo al Daily Mail, vive en el cuerpo principal de su casa junto a su esposa e hijos.

Además, el que fuera jefe de la escudería italiana también se refirió a Mick Schumacher, el hijo de Michael, que se coronó campeón el pasado domingo en Fórmula 2 y el año que viene debutará en la Fórmula 1 de la mano de la escudería Haas.



"Estoy encantado porque es una familia que adoro. Es un niño al que vi nacer. Le tengo un cariño especial, le apasionan las carreras de coches y la conducción", apuntó Todt.