Mohsen Rabbani, acusado de participar en el atentado a la Amia, aseguró que "a Nisman lo mataron para que nadie se enterara que tenía las manos vacías"

"Irán no tiene nada que ver con el tema de la Amia. Quienes lo hicieron, están amenazando, no dejan aclarar, no quieren que la gente conozca la verdad. No lo dejaron declarar, no dejaron que la gente conociera la realidad; cuando Nisman quiso ir a la asamblea nacional argentina y todos lo esperaban, a la noche dijeron que había fallecido, que había muerto... ¿Quién lo mató? ”, se preguntó Mohsen Rabbani. ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires y uno de los principales acusados por la voladura de la AMIA, para sorpresa de su entrevistador, Gustavo Sylvestre.

“ ¿Por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar o aclarar ante los diputados, que podían hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que en la Argentina conozcan la verdad, por qué ocultan la verdad? ¿Por qué deben llevar a la cárcel a D´Elía porque viajó a Irán? ”, planteó Rabbani desde Irán en diálogo telefónico con Gustavo Sylvestre para Radio 10. “ Yo pienso que a Nisman lo mataron para que nadie se pudiera enterar de que tenía las manos vacías, porque a él le pagaba muchísima gente y este dinero lo mandaban de Israel ”, señaló. "Irán no tiene nada que ver con el tema Amia", expresó, taxativamente.

De acuerdo a la investigación de Nisman, Rabbani había sido una figura clave en la planificación del atentado a la Amia del 18 de julio de 1994 . Sobre él pesa aún una alerta roja de Interpol para su detención internacional. Al presentarlo, Sylvestre había pronosticado que la entrevista iba a tener una gran repercusión. No imaginó hasta qué punto.

“Comprábamos productos argentinos por más de 20 mil millones de dólares y esto era bueno para Irán y la Argentina. A los americanos no les gustaba este negocio. Irán nunca hace nada contra los países, lo de ahora contra las bases norteamericanas fue porque ellos primero nos atacaron, pero si no nos atacan no hacemos nada”,expresó Rabbani, quien luego defendió el memorándum entre la Argentina e Irán que impulsara Cristina Kirchner durante su último gobierno, del cual se manifestó arrepentida en su libro Sinceramente y que fuera cuestionado en su momento por el actual presidente Alberto Fernández. Rabbani dijo que CFK “quiso resolver el tema y no la dejaron” . "No quieren esclarecer el tema. Cuando el gobierno de Cristina e Irán hicieron un tratado, ellos debían apoyar esto. Encima calumniaron y acusaron a los ministros. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Es un grupo que no escucha la ley, no quiere conocer las pruebas. Es un grupo al que solo le interesan las mentiras de radio, televisión y diarios. Si no quisieron hacer nada, ¿por qué voy a declarar ahora? Esto es una cortina de humo y siguen con esto porque es un negocio”

Rabbani fue contactado para tocar dos temas: la serie sobre Nisman que se emite por Netflix y la reciente crisis entre Estados Unidos e Irán a raíz del asesinato del general iraní Qassem Soleimani, que calificó como "un acto terrorista" y como "un grave error". Rabbani dijo que Soleimani fue "un genio militar" y que "ayudó a El Libano y a Irak a liberarse de esos hombres malditos de Isis". Para Rabbani, el mundo entero lloró la muerte de Soleimani. En relación con el bombardeo de las bases norteamericanas en Irak, Rabbani sostuvo: "Irán nunca hace nada contra otro país. Me atacan: yo ataco".