Multitudes en las playas y fiestas en yates: la irresponsable "cuarentena" de los Estados Unidos

Pese a las restricciones vigentes (similares a las que existen en la Argentina) verdaderas multitudes llenaron durante el fin de semana las playas de California, Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newson, dictó la cuarentena a partir del sábado pasado. Como si la orden no hubiese existido, miles de personas decidieron aprovechar el día de sol y hacer de cuenta que no existen ni el coronavirus ni las disposiciones oficiales.Ante semejante irresponsabilidad, Newson ordenó el cierre inmediato de plazas, parques y playas, así como centros deportivos.

“Este fin de semana vimos a demasiadas personas colmando playas, senderos y parques”, tuiteó el alcalde Eric Garcetti. Y agregó: “Eso no significa reunirse en otro lugar. Esto es serio. Quédense en casa y salven vidas”.

This weekend we saw too many people packing beaches, trails and parks. So we are closing sports and recreation at @LACityParks and closing parking at city beaches. That doesn’t mean gather elsewhere. This is serious. Stay home and save lives.

A su vez, en el Estado de Florida, se han reportado incluso fiestas en yates, como si nada ocurriera, en lugares como Key Biscaine o Boca Ratón. La gente no parece haber tomado conciencia alguna del peligro que corre y hace correr a los demás, en un país que ya tiene 15 mil casos de covid-19.

While Lake Boca Raton has always served as a social gathering spot for many boaters, and will again, now is not the time for parties and tie ups on the water. Please be patient, and do your part, so we can all get through this together.

