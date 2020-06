Nacho Vidal: el delirio místico del actor porno que envenenó a una persona con humo de sapo

He venido a contarles mi humilde experiencia con el sapo bufoalvarius", dice el legendario actor porno español Nacho Vidal en el video que se reproduce aquí abajo. Habla con la lógica de un converso. "Fumé, sin saber lo que iba a pasar (...) Desconecté de una manera que no sé lo que pasó. Algo en mi cabeza me decía: 'Tío, esto es superior a ti' (...) Me hizo morir, mi cuerpo se convirtió en luz, y yo era luz, y formaba parte del suelo, del cielo, de la naturaleza, de las plantas, del universo, del todo. Yo era el universo. Yo era el todo" (...) "Mi ángel de la guarda me ha vuelto a salvar el culo en forma de sapo. Yo estaba perdido,apático, no tenía ganas de hacer nada, no quería seguir viviendo porque la vida era una mierda (...) y ahora mi felicidad era tan grande que hasta me volví un poco agresivo con mis amigos porque de repente yo había visto a Dios (...). He estado toda la vida con los ojos cerrados y de repente he fumado un sapo, y los he abierto, y he dicho 'Hostia' ". El testimonio parecería gracioso, hasta bizarro, y un poco lo es, seamos francos. Sólo que hay un problema: un día de julio del año pasado,Nacho Vidal invitó a fumar sapo a su casa de campo al fotógrafo José Luis Abad, y ahora Abad está muerto. Envenenado con el sapo. Abad. un conocido fotógrafo de modas español, fumó el sapo a instancias de Vidal (su nombre real es Ignacio Jordá) y tuvo un infarto agudo de miocardio en pocos minutos.

Vidal fue detenido el jueves pasado, y hoy, 4 de junio, está de nuevo en su casa. Está claro que no quiso matar a nadie, pero se lo imputa de Homicidio imprudente, una figura que equivale a nuestro Homicidio Culposo. Los hechos ocurrieron en julio pasado, pero la detención recién se produjo el jueves. La policía judicial investigó el caso durante meses y terminó deteniendo a Vidal, a su asistente y a su prima, cuyos nombres no trascendieron. Vidal se comunicó con el programa televisivo Todo es mentira a través de un audio de Whatsapp.

“Es categóricamente falso que me hayan quitado el pasaporte y que me hagan firmar cada 15 días. (…) Puedes decir que estoy imputado, vale, que hay una investigación, vale, murió una persona en mi casa y yo estaba ahí, es normal. Pero que de eso se saque una noticia tan sucia y tan rastrera usando fotos de la Guardia Civil, que no sé quién ha filtrado, y mentir sobre un caso en el que ha muerto una persona, no- No voy a hacer un circo de esto, y una familia detrás”, dijo, indignadísimo.

Parece claro que, manijeado por Vidal, que creía ciegamente en los poderes espirituales del sapo, Abad se lo fumó en forma voluntaria. Parece claro también que Vidal quería hacerle un bien al recomendarle semejante estupidez. Lo que complica mucho su situación judicial es que no haya llamado, ni él ni sus amigos, en ningún momento a la emergencia médica, pensando tal vez que Abad volvería a la vida. Al fin y al cabo, en su propio testimonio Vidal dice que estuvo muerto y que volvió. Su abogado, sin embargo, dice que sí llamó a una ambulancia. Era la segunda vez que Abad hacía el ritual: había pedido repetirlo porque no recordaba nada de la primera vez. Según el abogado de Vidal, existe un video que está en manos de la justicia. Es que al parecer, Abad temía olvidarse otra vez de lo ocurrido y por eso había pedido que lo filmaran.

Según trascendió a diferentes periódicos españoles, el pornostar chamánico iba a ser detenido en marzo pasado, pero la Justicia dilató un poco el trámite a raíz de la pandemia de coronavirus.

El sapito de Sonora, o sapo bufoalvarius, lleva en su organismo un principio activo llamado bufantoína, uno de los alucinógenos más poderosos que la naturaleza puede proveer.Contiene una sustancia llamada 5-MeO-DMT, que es utilizada en ceremonias chamánicas parecidas a los "viajes" de ayahuasca. La bufantoína está presente sólo en las glándulas parótidas del sapito de Sonora, es decir, sólo en una de las 463 variedades de sapo conocidas por la ciencia. Algunos, como el propio Vidal, aseguran que ayuda a dejar las drogas. Las otras drogas, digamos.

El 'viaje' iniciático dura más o menos 15 minutos. La bufantoína se fuma en una pipa de cristal. Produce taquicardia, pérdida de conocimiento, y a veces incluso hasta te morís. Es lo que le pasó a Abad.