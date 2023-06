“No estamos solos”: un militar denunció que Estados Unidos tiene naves extraterrestres “intactas”

Otra testimonio. Más pruebas. Y un misterio que crece en torno a los OVNIs. En las últimas horas, durante una entrevista, el militar estadounidense David Grusch afirmó que el Pentágono tiene evidencia de la vida extraterrestre y que cuenta con naves “intactas o parcialmente intactas” que están siendo estudiadas desde hace años.

En una serie de entrevistas con The Debrief y NewsNation, Grusch, que dirigió el análisis de fenómenos anómalos inexplicados (FANI) en una agencia del Departamento de Defensa estadounidense, confirmó que Estados Unidos cuenta con varias naves extraterrestres y reveló detalles escalofriantes sobre el tema.

En los reportajes, el veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial lanzó que en algunos casos, rescataron “pilotos” de las naves extraterrestres. Si bien no dio detalles sobre el estado de los supuestos alienígenas, dijo que todo formó parte de protocolos de rescate dentro un programa secreto de recuperación de OVNIs que comenzó a llevarse a cabo en los años 50.

Al ser consultado sobre las razones por las que elegía revelar toda esa información, Grusch dijo que después de 14 años de servicio en la inteligencia de Estados Unidos, abandonó el cargo en abril porque había intentado dar a conocer información clasificada sobre esos “vehículos” y tuvo represalias por parte de sus superiores y de funcionarios del Gobierno.

Según el piloto, las autoridades le ocultan información ilegalmente al Congreso y reveló que cuando le presentó todo el material clasificado a los congresistas, fue amenazado. "Lo digo en serio. Estoy aquí sentado, corriendo un gran riesgo personal y un evidente riesgo profesional al hablar con ustedes hoy", afirmó Grusch a NewsNation.

Enseguida, continuó con la descripción de los OVNIs que forman parte de la colección que tendría el Pentágono: "Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado. Esos vehículos están intactos y parcialmente intactos".

También dijo: “Son naves creadas por una inteligencia no humana o de origen desconocidos”. Las entrevistas se las dio a Leslie Kean, The Debrief, y a Ralph Blumenthal. Este último había revelado en una nota en The New York Times que en 2017, Grusch había contado cómo era el programa de recolección de naves que tenía el Gobierno estadounidense.

En el reportaje, Grusch también afirmó: "Esta evaluación sobre los vehículso encontrados y su origen extraterrestre se basa en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de los materiales y la posesión de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas". Y sumó: "No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos".

Tras la explosión causada por las entrevistas, el actual funcionario de inteligencia estadounidense del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC), Jonathan Grey, declaró: “Existen materiales exóticos y están en manos de Estados Unidos. No estamos solos en el universo”.

En cuanto a la visualización de naves u OVNIs en radares, Grey dijo: "Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos. Necesitamos una mayor cooperación internacional y transparencia para poder avanzar en nuestra comprensión de este misterio".

En junio de 2021, un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional afirmó que entre 2004 y 2021 se produjeron 144 encuentros entre pilotos militares y supuestas naves. De esos cruces, en 80 fueron captados por múltiples sensores. Sólo uno de los 144 encuentros pudo explicarse con "alta confianza": se trataba de un gran globo que se desinflaba.

En julio de 2022, el Pentágono creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, encargada de rastrear los FANI. En diciembre del año pasado, la oficina dijo que había recibido "varios cientos" de nuevos informes, pero ninguna prueba hasta el momento de vida extraterrestre.