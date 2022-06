"¡No más odio, no más guerra!": la palabra de Petro tras consagrarse presidente de Colombia

Gustavo Petro, quien resultó elegido este domingo como presidente de Colombia, agradeció a los seguidores junto a su familia y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, por su apoyo en estas elecciones, y se comprometió a aplicar una "política del amor" para unir al país fuertemente polarizado.

El líder izquierdista, representante de la coalición Pacto Histórico, ofreció ayer por la noche un discurso en el centro de eventos Movistar Arena de Bogotá ante más de 14.000 seguidores y aseguró que su principal objetivo será terminar con la fuerte polarización y unir a su nación "en torno a la esperanza y el amor".

"Gracias a todos ustedes por este día que indudablemente es histórico, es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo, una historia nueva porque aquí lo que ha ocurrido hoy con estos once millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al Gobierno de Colombia es un cambio, aquí lo que viene es un cambio de verdad", expresó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Petro aseguró que no traicionará a su electorado y que además convocará a su contendor, Rodolfo Hernández, y a todos sus seguidores, a unirse a un gran acuerdo nacional basado en el entendimiento y diálogo que permita al país terminar con la división que le ha hecho mucho daño desde hace décadas.

"A partir de hoy, Colombia cambia, Colombia es otra, un cambio real que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas, la 'política del amor', no es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo", auguró el mandatario entrante.

"El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás (...) las elecciones más o menos mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos, nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad sea una Colombia y para que sea una sola Colombia en medio de la gran diversidad y color que somos, necesitamos del amor", explicó.

Asimismo, aseveró que convertirá a Colombia en una "potencia mundial de la vida" y prometió que desde su primer día como presidente del país trabajará para la implementación de los acuerdos de Paz a lo que sus seguidores aplaudieron y gritaron al unísono "no más guerra".

En medio del discurso, el reconocido ex candidato presidencial, Antanas Mockus, quien en la segunda vuelta de elecciones respaldó activamente su campaña, subió a la tarima y se abrazó con el hoy presidente electo quien le expresó su agradecimiento y recordó que ambos tienen en común el amor por la vida y la misión de alcanzar la paz en un país que ha vivido en conflicto por más de cinco décadas.

"La paz como eje de un Gobierno de la vida, no tendría razón el cambio, no tendría razón el amor, no tendría razón la esperanza, no tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas, no tendría sentido un Gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz, objetivo central", precisó.