El 15 de junio, la catedral de Notre Dame celebró su primera misa tras el feroz incendio que destruyó gran parte de la histórica construcción, ante unas 30 personas que debieron asistir con cascos de obra a causa de que todavía hay riesgos de derrumbe.

Sin embargo, a más de dos meses de aquella catástrofe -la misma se produjo el 15 de abril en la parte superior de la Catedral, ubicada a orillas del río Sena- las autoridades francesas todavía desconocen las causas que derivaron en el incendio.

Pese a esto, el fiscal jefe de París, Remy Heitz, no lo dudó y señaló que no tienen ninguna razón para creer que el incendio fue debido a un atentado o a una acción criminal. Según Heitz, los investigadores no encontraron evidencia que sugiriera ningún "origen criminal".

A pesar de esto, los investigadores remarcaron la posibilidad de que las llamas se hayan originado a raíz de la propia “negligencia” de alguno de los presentes aquel día. Un "cigarrillo mal apagado" o una falla eléctrica se encuentran entre las principales hipótesis del incendio.

"Las investigaciones realizadas hasta la fecha aún no han podido determinar las causas del incendio", señala el comunicado firmado por el fiscal Heitz. El mismo además sostiene que ahora se realizarían "investigaciones más profundas" para descubrir si se trató de un caso de daño involuntario de parte de algún turista o causado por negligencia.

Semanas atrás, el ministro de Cultura, Franck Riester, explicó que Notre Dame aún sigue en una situación frágil, especialmente en la bóveda que aún no se ha asegurado, y puede derrumbarse. Hasta el momento, solo se han recibido el 9 % de las donaciones prometidas, es decir 80 millones de euros de los 850 millones comprometidos, explicó.

El incendio en el famoso punto de Paris que atrae aproximadamente 13 millones de visitantes por año conmocionó a todo el mundo. La torre y el techo del edificio de 850 años se derrumbaron en el incendio, pero la estructura principal, incluidos sus dos campanarios, se salvó. Entre 60 y 150 obreros trabajan cada día para la reconstrucción de Notre Dame

El propio presidente francés, Emmanuel Macron, describió el incendio como una "terrible tragedia" y estableció el objetivo de renovar el edificio dentro de cinco años. Todavía resta limpiar la catedral "contaminada por el plomo" que recubría la cubierta y la aguja de Viollet-le-Duc y que se fundió por las llamas que llegaron a alcanzar los 800 grados de temperatura.