Odisea en el aire: el canciller mexicano contó cómo sacaron a Evo de Bolivia y los riesgos que corrió en vuelo

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó los graves peligros que corrió el avión de Evo Morales: desde las dificultades para abandonar Bolivia, pasando por la negativa a sobrevolar el espacio aéreo peruano y el espacio aéreo ecuatoriano y la negativa posterior a sobrevolar espacio áereo boliviano, y las dificultades para encontrar un interlocutor válido en Bolivia. Según las palabras de Ebrard, Evo logró salir de su país por un "espacio milimétrico". "Dan un permiso, después no: no está claro quién da las autorizaciones", explicó el canciller mexicano sobre la crisis boliviana. Todo fue difícil, engorroso y peligroso: increíblemente (considerando la posición favorable al golpe del presidente brasileño Jair Bolsonaro), la mediación del embajador brasileño en México permitió al avión que trasladaba a Evo sobrevolar espacio áereo brasileño y así poder dejar Bolivia. El canciller mexicano explicó que Evo "tuvo que rodear Ecuador para entrar en aguas internacionales porque después Ecuador dijo que no autorizaba a volar por su espacio aéreo".

Ebrard agradeció la mediación del presidente electo argentino, Alberto Fernández, cuyo diálogo personal con el presidente paraguayo Mario Abdo aseguró que el avión hiciera una escala técnica en Paraguay. “Durante el traslado, Evo no tuvo riesgo de vida. Pudo haber peligro si el avión de México no conseguía la autorización para bajar en Paraguay. Si el avión no salía de Bolivia en ese momento había riesgos. Según explicó el canciller, n las afueras del aeropuerto había simpatizantes y adentro estaban las Fuerzas Armadas” Puede decirse entonces que salió en el momento justo: "Si hubiéramos tardado más, no sé en qué situación estaríamos ahora con Evo", confesó el canciller.

"Fue muy difícil, pero la diplomacia mexicana pudo resolverlo. Fue duro y difícil", reconoció. Mirá el video.

#ULTIMAHORA: Canciller #Mexico explica contratiempos para llevar a #EvoMorales a #Mexico. Tensiones en aeropuerto de #Bolivia. Negativas para despegue avión y luego impedimento para sobrevolar nuevamente espacio aéreo boliviano. #Ecuador no permitió sobrevolar su espacio aéreo. pic.twitter.com/eE3zMmL436 — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) November 12, 2019

