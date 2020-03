Ollas que se destapan: un documental acusa a Charlie Sheen de violar a un colega menor de edad en 1986

El ex actor infantil Corey Feldman, quien supo protagonizar filmes como Cuenta conmigo y Los Goonies, estrenó un documental en el que acusa a Charlie Sheen de haber violado a su amigo y colega Corey Haim, fallecido en el 2010.

De acuerdo al filme, titulado (My) Truth: The Rape of Two Coreys ("Mi Verdad: la Violación de Dos Coreys), el hecho ocurrió en 1986 mientras Sheen y Haim filmaban juntos la película Lucas.

Testimonios concurrentes

"No fue algo que él dijera una sola vez y de pasada. Lo contó con detalles", reveló Feldman. "Me dijo: 'Charlie me llevó entre dos remolques y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto'". En aquel entonces Haim tenía 13 años y Sheen 19.

En el documental, otros testigos corroboran el testimonio. Así, la ex esposa del fallecido actor, Susannah Sprague, cuenta que le relató que "en el set de Lucas fue violado cuando era niño" apuntando directamente a Sheen como el responsable.

Sheen no es el único a quien Feldman acusa de pedofilia en el documental. Así, señala también a los actores Jon Grissom y Dominick Brascia, al empresario de la noche Alphy Hoffman, al ex gerente de talentos Marty Weiss.

Luego de las acusaciones de Feldman, el publicista de Sheen emitió un comunicado en el cual niega enfáticamente las acusaciones. "Estos enfermizos, retorcidos y absurdos alegatos jamás ocurrieron", aseguró.