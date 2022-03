Qué es Afasia, el trastorno que obligó a Bruce Willis a abandonar la actuación

Luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organizadora de los premios Oscar, quedara en el centro de la polémica a raíz del cachetazo que le dio Will Smith al comediante Chris Rock en plena ceremonia, uno de sus grandes exponentes de acción anunció su retiro. Se trata de Bruce Willis, quien a sus 67 años informó que dejara la actuación luego de ser diagnosticado con afasia.

La razón por la que Bruce dejará de actuar es porque sufre este trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión en la cabeza, o puede desarrollarse lentamente a partir de un tumor cerebral en crecimiento o de alguna enfermedad cerebral. La afasia afecta la capacidad de las personas de expresar y comprender el lenguaje oral y escrito. Por lo general, el tratamiento principal de la afasia es la terapia del lenguaje.

Fue la familia del protagonista de películas como Pulp Fiction, Sin City, 12 Monos, El Quinto Elemento, Armageddon, El Sexto Sentido, El Protegido, Glass, Looper, Lucky Number Slevin y Los Indestructibles, entre muchas otras, la que anunció su retiro a través de las redes sociales. “Como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce está sufriendo problemas de salud y ha sido recientemente diagnosticado con afasia, que está impactando sus habilidades cognitivas”, detallaron.

El mensaje publicado en las redes sociales por sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su ex esposa Demi Moore, agrega: “En consecuencia, y con mucha consideración Bruce está dejando la carrera que ha significado tanto para él”. “Este es realmente un momento desafiante para nuestra familia y apreciamos su amor. Envío mucho amor a todos ustedes”, sumó en Instagram la actriz de “Sex and the City”, Kristin Davis.

Willis despuntó en la televisión junto a Cybill Shepherd en la serie de televisión “Luz de luna”, y rápidamente logró notoriedad en Hollywood como una figura de acción gracias a películas como “Duro de matar” (1988), “El último boy scout” (1991), “El quinto elemento” (1997) y “Armageddon” (1998). Apareció en más de sesenta películas, logrando sumar 7500 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

Por esta razón, se lo considera como uno de los actores más rentables en un rol estelar o secundario ganando varios premios, entre ellos dos premios Emmy, un Globo de Oro y cuatro Saturn.​ En cuanto a su vida privada, se casó con la actriz Demi Moore, con quien tuvo tres hijas antes de que se divorciaran en 2000,8 después de trece años de matrimonio; tiempo después contrajo matrimonio con la modelo Emma Heming.​

Durante su vida, el actor perteneció específicamente a la Iglesia luterana Sínodo de Misuri, aunque dejó de practicar con el paso de los años dicha religión. "​Las religiones organizadas son, en mi opinión general, vertientes moribundas. Todas eran más importantes cuando no sabíamos por qué se movía el Sol, por qué cambiaba el clima, por qué ocurrían los huracanes o qué generaba los volcanes. La religión contemporánea es el sendero final de la mitología moderna. Aunque hay gente que interpreta la Biblia literalmente. ¡Literalmente! Elijo no creer de esa manera. Y eso es lo que hace a Estados Unidos tan interesante, ¿te das cuenta?", le había dicho a la revista estadounidense George, en julio de 1998.

El comunicado completo de Emma Heming, Demi Moorey sus cinco hijos Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn

A los increíbles seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando a sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se aleja de la carrera que ha significado tanto para él.

Este es un momento realmente difícil para nuestra familia y agradecemos mucho su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos compartirlo con sus fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, como ustedes significan tanto para él.

Como Bruce siempre dice, “Vivan la vida” y juntos planeamos hacer precisamente eso.

Con amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.