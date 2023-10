Qué se sabe de Shani Louk, la modelo alemana secuestrada y exhibida por Hamás

Desde la madrugada del sábado 7 de octubre, miles de familias viven en una pesadilla. En aquella jornada, terroristas de Hamás invadieron Israel, a través de la Franja de Gaza, y asesinaron y mataron a miles de personas, a la vez que secuestraron a más de 200. Al mismo tiempo, el Gobierno israelí atacó con todo a Palestina, sumando miles de muertos más, sobre todos civiles, y dando origen a una nueva guerra. En este momento, hay miles de historias que causan dolor, a las que se suman la incertidumbre de los familiares que aguardan por tener noticias de los más de 200 secuestrados por Hamás.

Una de ellas es la de Shani Louk, una joven alemana de 22 años, que es influencer en redes sociales y es experta en tatuajes. En la jornada del ataque, se encontraba en la fiesta electrónica que se realizaba a pocos kilómetros del límite con Gaza y que fue atacada por terroristas. El cuerpo de Shani apareció en uno de los primeros videos difundidos por Hamás. Las imágenes causaron tristeza, indignación, bronca y miedo. Ahí se la ve inconsicente, tumbada boca abajo en la parte trasera de una camioneta, semidesnuda, rodeada de hombres armados y uno de ellso la escupe. Sus brazos y sus piernas pareces fracturados o dislocados. La escena es de terror.

Desde ese día, la familia de Louk la busca desesperadamente. Primero creyeron que estaba muerta. Días después, su mamá, Ricarda, difundió una grabación en la que confirmaba que su hija estaba herida, internada en un hospital de Gaza y con una grave herida en su cabeza. Luego de eso, afirmó: “Ahora tenemos pruebas de que Shani está viva, pero sufre una grave lesión en la cabeza y se encuentra en estado crítico. Cada minuto es crucial”. Dese entonces, pocas noticias salieron a la luz sobre ella. Hasta ahora.

Mientras el canciller Olaf Scholz declaró: "Nada, nada en absoluto puede justificar esa brutalidad” y la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó que se encontraban trabajando a fondo en recuperar a Shani; la familia de la joven sufrió otro golpe durísimo. Es que mientras los mediadores de Qatar negocia y presiona a Hamás para que libere a más secuestrados, sobre todo a las mujeres y a los menores, a la madre de Shani le han llegado mensajes en los que le piden dinero a cambio de información sobre el paradero y el estado de la influencer.

Lo último que se supo de Shani era que se encontraba con su novio Orión en la fiesta Supernova, en el desierto Negev, donde cientos fueron asesinados. Ambos fueron secuestrados. Por ello, Ricarda desde Israel y el tío de Shani, Markus Waidmann, al igual su primo Tom Weintraub Louk, trabajan en una campaña de prensa y piden ayuda con urgencia para dar con el paradero y que el Estado alemán junto al Gobierno de Israel la rescaten.

En una entrevista, Weintraub Louk, que es un reconocido director de cine y fotógramo en Tel Aviv, afirmó: “Con Shani somos muy cercanos. Nos queremos mucho. De hecho, queríamos vivir juntos pronto. Ella vino a mí con muchas cosas, sabía que yo no juzgaría nada y por eso me contó todo. Una parte de mi corazón fue secuestrada en Gaza”. En un posteo de Instagram, el joven de 30 años escribió: “Una parte de mi corazón fue secuestrada en Gaza. No tengo palabras para describir el dolor”.

Pero lo peor ocurrió hace pocas horas cuando él denunció que recibió mensajes por Internet en el que le pidieron dinero a cambio de datos sobre su prima. "Como si quisieran volvernos locos, sucede esto. Son cuentas falsas", denunció en un medio alemán. Y explicó que también se hicieron pasar por ellos para molestarlos: “Alguien escribió por error en nombre de la familia: 'Con profundo pesar les informamos de la confirmación del fallecimiento de Shani Louk. Agradecemos a todos los que compartieron las fotos y videos que capturaron su radiante sonrisa. – la familia Louk'. Nosotros no emitimos ningún comunicado”.

En el mismo sentido, otra cuenta de Twitter le envió un mensaje en el que le prometían un supuesto paradero de Shani y también información sobre el estado físico. Pero antes de que le dieran algo, le exigieron varios miles de euros a cambio. El primer de Louk se indignó: "Pero cuando no le transferí dinero y comencé a sospechar, se limitó a escribir: 'Shani está muerta de todos modos. Desde el principio'”.