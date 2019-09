Quebró una de las empresas de viajes más importantes de Gran Bretaña y hay 600.000 turistas varados

Thomas Cook, una de las empresas más grandes y famosas de Gran Bretaña, este lunes se declaró en quiebra y cerró sus puertas sin previo aviso, lo que provocó que 600.000 turistas quedaran varados por el mundo, mientras que además peligran los puestos laborales de otros 22.000 trabajadores, ya que la compañía cuenta con empleados en todo el mundo.

Según anunciaron esta mañana, la empresa entró en cesación de pagos en la madrugada del lunes, lo que obligó a las autoridades a idear un plan de repatriación para miles de británicos varados en todas partes y sin manera de regresar a sus casas.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x