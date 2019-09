Querían lanzar enanos al aire y tuvieron que pedir disculpas: la indignante justificación

Un hotel de Inglaterra fue clausurado y sus autoridades obligadas a pedir disculpas por intentar organizar un concurso de lanzamiento de enanos. El evento, que iba a llevarse a cabo en el Hotel Northwestern de Newcastle, era organizado por un bar de la zona que se inspiró en una de las escenas de la película “El lobo de Wall Street” de Martín Scorsese.

De acuerdo a lo que informó el medio ABC, el evento iba a llevarse a cabo el 21 de septiembre pero ante la reacción de la sociedad al conocerse la noticia el bar tuvo que salir a pedir disculpas. "Nuestras más sinceras disculpas a cualquiera que se haya ofendido por los comentarios hechos hacia las personas de corta estatura del público", aseguró el hotel en una publicación de Facebook.

"El evento no tenía la intención de ofender a la comunidad enana, ni en ningún momento hubo intención de dañar o involucrar a personas de corta estatura. ¡Nuevamente nuestras sinceras disculpas!", concluyó. En cualquier caso, la publicación no explicó por qué se había mencionado el "lanzamiento de enanos" en el material promocional si no tenía intención de involucrar a personas de corta estatura en el evento.

Las personas con enanismo que reaccionaron en la página de Facebook del hotel describieron el evento como "deplorable". "¿Las personas que están desesperadas por divertirse tienen que degradarnos con algo tan deplorable?", manifestó una mujer escribió una mujer. "Como una persona enana y madre de 3 hermosos hijos que también tienen corta estatura estoy horrorizada y disgustada al ver esta basura", escribió otra.